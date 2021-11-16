回想20年前，才剛進研究所，我就開始擔憂「畢業即失業」這回事。幸好念研究所時，修了行銷學，接觸了當時的管理行銷大師科特勒（Philip Kotler）的《行銷概論》（Marketing Management），發現一門迷人又能當飯吃的學問，當時我便立志，未來一定要到一家以行銷和品牌管理著名的公司工作，沒想到後來真的進入教科書中，彷彿聖地的藍色城堡——P&G（寶僑）。

面試陷阱題：部門二選一，你選哪個？

說這家公司是行銷人的聖地，這樣形容真不為過，當年打開《行銷概論》，幾乎每翻個3、5頁，都是藍色城堡的品牌範例。伊芙（Ivory）香皂、汰漬（Tide）洗衣粉、海倫仙度絲（Head & Shoulders）洗髮乳……這些品牌即便在今日，也歷久不衰。在念書時，雖然不敢想像有一天得以在這家殿堂級的公司工作，但我仍然天天去造訪公司網站上的人才招攬頁面，希望能有進去的契機，就算是實習生也好。

終於有一天，頁面出現了「品牌副理」的選項，且對學系與工作經歷沒有要求，唯一的要求是碩士以上學位。

記得面試時，第一關負責篩選的主試官負責篩選，在每一個人的身上不會花超過15分鐘，也沒留時間給你自我介紹（應徵者都是研究所應屆畢業的菜鳥，有什麼豐功偉業好介紹的），主試官主要的職責，就是問你幾個關鍵性的問題，等待你關鍵性的回答失誤，再輕鬆的把你篩掉……以減輕之後面試官的負荷。

從面試被問的問題，大概就能了解這家公司所看重的是什麼。第一關，就被問了一個陷阱性的問題：「假如市場研究部和行銷部都願意聘妳，妳會選擇哪個？」如今想來，這真是一個設計精妙的巨坑，我掙扎著，是要回答：「有這個榮幸在這家公司工作，哪個部門我都願意！」還是「天生行銷魂，非行銷不幹呢？」

幸好我選了後者，因為這家公司著名的文化便是Passion for Winning（要有贏的熱情），而一個人若不「專情」，就不容易保持長久的「熱情」，更沒有當贏家的決心。況且，當時我應徵的就是行銷部的工作，Passion for Marketing是必備的，誰會那麼蠢回答別的工作也行？

沒有豐功偉業？那就談談熱情吧

很多應屆畢業生都和我當年有一樣的疑惑，除了社團和打工的經驗，頂多再參加學生會或企業競賽，實在沒有什麼可以說出口的豐功偉業，又該如何在應徵時，說出能打動面試官的自我介紹，贏得企業的青睞呢？

當時過了篩選之後，冒著冷汗走出公司大門的我便暗自心想，如果有機會進入第二關，一定要積極準備，別再處於被動的一方。

我除了上公司官網查了P&G的企業文化，也看了一些坊間商業管理書籍對P&G領導力的研究。發現這是一家愛用社會新鮮人的企業，看重人才「未來發展潛力」，而非「現有能力」，內部最常講述的5E領導思維則是：

1. 願景（Envision）：描繪未來的目標。

2. 互動（Engage）：尋找並結合資源。

3. 激勵（Energize）：帶領團隊眾志成城。

4. 啟動（Enable）：開啟各人獨特潛力。

5. 執行（Execute）：以「目標導向」為行動準則。

於是，當我被問到關鍵題：「請舉出妳自身的例子，曾經設立什麼目標？為了這個目標妳付出了什麼努力？達到了什麼成果？」我便將大學的社團經歷，結合企業看重的思維，轉化成以下的自我介紹：

「我大學最大的目標，就是成為一位專業的排球校隊選手（Envision），因為這樣的熱情，讓我願意犧牲個人假日，奉獻自己時間，晒出黝黑膚色，每天花費至少兩小時，對著同一面牆壁不停的練習基本動作（Enable）。

最後，因為我的苦練與不服輸，我成功的當上了校隊隊長，並帶領團隊（Engage & Energize），在各項校際比賽、大專聯賽中突破過去成績，並獲選MVP最佳球員（Execute）。」

最後，我成功的被心目中最心儀的首選公司錄取了。

好想加入的圓桌祕密談話

接下來的日子裡，每天都在奇妙的氛圍裡度過，我感覺大家都對我很好，但是那種好，有點像「相敬如冰」，彷彿我是侵入者，或是間諜，有我在的地方大家講話都會突然換個話題，聲調也會突然字正腔圓起來。

我們團隊的辦公隔間是一個正方形，我與其餘三位前輩各據一角，正方形的中央有一圓桌。那個圓桌的作用非常重要，我注意到，當主管過來這個正方形隔間時，大家都會面向自己的角落，對著電腦用力敲打鍵盤，或是拿起桌機講電話，等主管交代完事情離開，椅子立刻180度迴轉，滑到那張圓桌旁交頭接耳，嘻嘻哈哈的悶笑之後再轉回自己的桌面。

作為一個孤獨的菜鳥，自然很想加入那個圓桌的談話，但那個聚散的節奏雖然固定，切入的時間卻很難抓。

剛開始，我的節拍總是抓不準，當我也轉過去滑向圓桌時，大家都已經轉回去自己的角落，剩我一個人對著圓桌不知道幹嘛，只好假裝擦擦桌子，幫大家整理一下面紙盒……等我轉回自己的桌面，大家又聚回來了。這個轉來轉去的圓舞曲我總是錯拍，沒錯，我應該是被排擠了。

忘了從哪一天開始，我除了早上最早到，主動整理公共區域（主要是那張總是堆滿零食跟雜物的圓桌），向每一個進來辦公室的人說「早安」，午餐時也會自告奮勇為大家到樓下提便當，午餐後會問有沒有人要喝咖啡？我「順路」去買，大約3點半時，也會拿出「小歇」泡沫紅茶店的單子，幫大家點下午茶……做這些事時，我除了微笑、友善，還帶著一點點乞憐的眼神，就差沒搖尾巴，而且向天發誓，我真的心甘情願做，因為我好想加入那個圓桌的祕密談話。

肉身擋子彈，打入圓桌信任圈

上面這些志願服務，頂多只是讓我稍微得到一點禮貌性的回應，要談進入「圓桌信任圈」還差個十萬八千里，我正苦苦煩惱，需不需要去排隊買葡式蛋塔還是絲襪奶茶時，一個讓我一示忠貞的機會從天而降。

正方形隔間裡頭的前輩，大部分都來了一陣子，少則2年，多則4、5年。而在藍色城堡中待過，就像鍍上一層金箔，免不了會有外界挖角的機會。

如果看到有人包包還在，電腦也開著，但人就是不在位子上；或是吃了一頓很久的午餐，到了下午茶都還沒回來……老鳥們大概都心知肚明，可能正在外面談機會了。

有一天，我正埋首於預算報表中，聽到後面一句冷冷的質詢：「怎麼只有妳，其他人呢？」轉身看到小鋼炮主管正站在圓桌旁，而團隊裡除了我，其他人都不見了。我做小伏低（按：指卑躬屈膝，低聲下氣）的雷達突然響起警示：「嗯，我剛剛聽到電話響，J跟Y被叫下去開會。」

「那G呢？今天沒他牌子的事啊。」完蛋了，平常G哥如果不在位子，通常是在小鋼炮房間裡挨轟，但如果小鋼炮出來了，那G哥去哪裡了？看來G哥真的消失了好一陣子，我聞得出來空氣中的貓膩。

我說：「剛剛還有聽到他的聲音，可能下去拿快遞。」話說出來我就後悔了，天哪，拿個快遞是能多久，萬一小鋼炮在這邊等他怎麼辦？我急中生智，裝出一副苦臉：「經理，我有些事情想請教妳，能不能到妳辦公室談一下？」

小鋼炮瞬間露出擔心的表情，她過去以「新人殺手」著名，已經被HR警告過，若是我再陣亡，恐怕公司再也不找人給她用。「怎麼了？來來來，到我辦公室談！」

就這麼一談，我拖了小鋼炮快兩小時的時間。其實也不盡然全是瞎掰，我也把握機會，把入職後到現在的困惑，對品牌計畫的疑慮，和別的部門工作的障礙，條列式的請教她。說實在話，那兩小時的談話，讓身為菜鳥的我不僅學到很多東西，也表達了自己對生意的觀察和看法，讓小鋼炮對我非常滿意。

2小時出來後，回到正方形基地，G哥竟然正坐在他的位子上，好整以暇，似笑非笑，還從鼻子哼哼的對我說：「新人就會摸魚，不錯喔。」我利用這個機會，依然保持微笑、友善、乞憐的表情：「G哥，經理剛剛有來找你，我說你去拿快遞了，然後我找她問事情，問到現在，她……等一下會找你。」

G哥立刻露出尷尬，又帶點安心的臉，對我說：「知道了，謝謝。」

誰能料到呢，就在那個下午，我不但得到了小鋼炮的賞識，也透過肉身擋子彈的義勇舉動，換到G哥對我的信任，從此正式進入「圓桌信任圈」。在那之後我只能說，從前輩那裡聽到的八卦跟學到的事，真的讓我在職場上突飛猛進，大開外掛。

(本文摘自《做自己，還是坐職升機？》/大是文化)

【內容簡介】你也想早日升遷，薪水翻倍，轉身做自己嗎？

◎與主管開會，寧願說錯，不要沉默，特別是菜鳥。

◎管理階層跟黑社會一樣，都有頭兒和小弟，你得先弄清彼此利害關係。

◎天大地大，沒有大過10張投影片講不完的事情，說重點。

作者郭艾珊，臺大經濟系畢業、交大管理科學研究所碩士，一畢業就進入行銷人的夢想聖地，有藍色城堡之稱的P&G（寶僑）工作，開啟她頭三年地獄般生活的震撼教育：

上班，就是踩著永遠穿不習慣的高跟鞋、見人就說「我是Elsa，請多多指教」；擔心自己被孤立、被排擠，想盡辦法要擠進那個團隊的圓桌會議；幾乎天天都在撿屍──撿起總經理看過後先揉再拋的不滿意文件，回去改。

郭艾珊認為，社會新鮮人很難實現抱負理想，第一份工作最應抱持的心態是：「菜鳥搶灘、絕不陣亡」，就算被笑、被K，也得撐著。

她從「反芻菜鳥」、「撿屍快手」邊看邊學，熬成「臺灣水牛」，終於升到品牌經理──要讓老闆給你資源、給你發揮空間，你得用三年證明自己。

曾經轟動全臺的「飛柔戶外洗頭車」，就是她帶領品牌與廣告團隊的傑作。之後，則打響「90%專櫃使用者滿意」的宣傳口號，讓歐蕾保養品重返市占率第一。

職場20年，郭艾珊待過美商、英商、法商，還有港商企業，共事過的老闆更包括印度人、義大利人、美國人、英國人和德國人。

她說，每個人人羨慕的工作金飯碗背後，永遠附贈難嚥的隔夜菜。

但只要你想加速「職」升，掌握人生選擇權，一定要先展現「上位的格局」。

◎升遷說明書：哪些事你必須「上心」

面對排擠，還擊一個人的最好方法，就是變成他的主管。

想升遷，找一件能見度和影響力高的任務，讓非直屬主管也能看見你。

盡量在第一家公司熬到升遷，因為等待的耐性，是你更需要磨練的本領。

工作沒衝勁、熬不下去？那就找個人來戀（學習），暗戀會讓人想變得更好。

◎江湖在走，打算要有

只是在社群曬曬恩愛，竟然就遭到公司冷凍！

表現好被公司安排接受《商業周刊》專訪，沒想到往後有天，真的應了專訪的標題，丟了飯碗。這個讓人印象深刻的標題是？

真想換工作？整體薪資福利沒有超過20%的提升，不要輕易往外跳；不然跳槽變跳坑，因為會從外頭找人的缺，十之八九都是內部撿剩的。

郭艾珊說，人多半希望自己的職涯能像搭直升機一樣，扶搖直上，這本書她從自己菜鳥時寫起，歷經升遷、外派、中階主管夾心層、失業、再度遠赴上海征戰，最後回到臺灣沉澱，並開啟自己的斜槓人生。

她希望用自己的親身經歷，幫助你一路向上，避開失事迫降。

最重要的，永遠將更多的選擇權握在手上，因緣和決心俱足時，勇敢做自己。

【作者簡介】郭艾珊（Elsa Kuo）

臺大經濟系畢業、交大經營管理研究所碩士，主修品牌行銷，於兩岸三地知名外商公司任職近20年。

曾擔任寶僑大中華區護膚品牌經理、臺灣萊雅行銷經理、臺灣嬌生嬰兒暨身體護膚行銷經理、葛蘭素史克全球品類開發團隊中國市場負責人、港商維他奶大中華區品類總監、中國麥當勞早餐暨主力產品平臺資深總監、中國星巴克品類資深總監。

擅長品牌定位與短中長期發展策略、品牌資產建設與優化、品牌形象建立，溝通與區隔、產品創新研發策略。亦曾撰文於女人迷職場專欄（洋蔥艾爾莎）。

第一人生行銷人，打滾企業修羅場二十載，幸全身而退。第二人生，決心棄商逐夢，專心於文字創作。現職：三子一夫的快樂廢柴主婦，並於臺北藝術大學文學跨域創作所就讀中。

個人部落格：onionelsa洋蔥艾爾莎的廢柴人生