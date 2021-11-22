甫在今年東京奧運會上奪的男子鐵人三項金牌的挪威名將布魯門費爾特，21日在墨西哥舉辦的IRONMAN世界超級鐵人三項賽(226公里)以7小時21分12秒的成績不但成功奪冠，而且還在首次參賽的情況下就一舉改寫了世界紀錄，實在太恐怖了！

布魯門費爾特不愧是鐵人三項賽事的王者，東京奧運殿堂上以1小時45分04秒的成績摘下金牌，緊接著又在8月21日的加拿大艾德蒙是鐵人三項世界錦標賽以1小時44分14秒成績封王，展現出在這項賽事領域的統治能力。

這次是布魯門費爾特首次嘗試挑戰超級鐵人三項賽(3.8公里游泳、180公里自由車、42.2公里路跑)，而超級鐵人三項的前世界紀錄保持人是2008年北京奧運鐵人三項金牌得主佛羅迪諾在2016年所創下的7小時35分39秒，今年7月佛羅迪諾將這個世界紀錄往前推進至7小時27分53秒。

德國選手保羅舒斯特在3.8公里的游泳項目以39分39秒率先上岸，布魯門費爾特與其他3名選手以39分41秒緊追在後。隨後的180公里自由車項目中，領跑的14人集團在55公里至100公里處已經被瑞典選手尼爾森和布魯門費爾特超越並且拉開差距，比賽來到166公里處2人已領先長達6分多鐘，然而尼爾森卻在最後衝刺階段發生失誤，布魯門費爾特率先衝過終點線，時間為4小時02分40秒。

比賽來到最後一項42.2公里路跑，布魯門費爾特再無任何對手，最終以2小時35分24秒成績完賽，平均配速每公里3分42秒，以7小時21分12秒總成績奪冠，並且將世界紀錄大幅度往前推進6分多鐘，豎立起一道難以超越的障礙。

雖然布魯門費爾特的這次成績能否改寫世界紀錄仍必須等待國際鐵人三項總會的評核，但是世界鐵人聯盟依舊在官網上稱讚，「10年苦訓實現奧運摘金夢、世界鐵人三項賽冠軍以及首次參加超級鐵人三項賽就成為王者，布魯門費爾特已證明自己是世界上最好的鐵人三項賽選手。」