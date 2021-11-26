最近全球物價飆升，美國10月通膨率創下30年來新高，台灣也不遑多讓。小到便當、泡麵，大到進口車、房價，無所不漲，讓許多小資族吃不消。為了體驗急難家庭的困境，基督教救助協會邀請民眾參加「愛心鐵人三項全能賽」線上挑戰，透過一起體驗、合作、募款，幫助弱勢家庭，走出人生低谷 。

住在屏東潮州的小怡（化名），就是被長年陪伴，而終於走出低谷的急難家庭孩子。小怡的父母原從事建築業，因被人倒工程款，遭黑道追債，一度一家4口住在車上，甚至以廟裡的供品充飢。小怡的爸爸早年長期扛鋼筋等重物，經年累積的職業傷害讓他不良於行，全賴媽媽辛勤擔任看護養家，沒想到生活看似漸漸穩定下來之際，媽媽卻因過度勞累，中風倒下。

所幸潮州信義1919服務中心即時介入，陸續為小怡一家申請了3次急難救助金；沒想到不久小怡發生重大車禍，歷經3個月在加護病房的醫治，以及1年的反覆清創與復健，才終於保全下來。但卻必須終生吃抗凝血劑，也須常返院進行大小不一的手術；大學畢業後，小怡一邊工作，一邊照顧媽媽，一邊準備考試。終於在去年考取國立高雄科技大學科技法律研究所。

基督教救助協會自2002年發起「1919愛走動－急難家庭救助計畫」公益勸募活動，為急難家庭籌募救助金，呼籲社會大眾踴躍參加「愛心鐵人三項全能賽」線上挑戰，透過一起體驗、合作、募款，幫助更多像小怡的弱勢家庭，走出人生低谷。