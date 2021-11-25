東京奧運替我國摘下羽球男雙金牌的王齊麟／李洋，今天在超級1000系列印尼公開賽16強賽第2局錯過3個局點，最終以15比21、21比23不敵馬來西亞組合，無緣晉級8強，接下來只能力拚下周登場的年終賽了！

東京奧運結束後李洋／王齊麟的默契就碰到困境，上周印尼大師賽止步8強，吞下年度第4敗，本周在同樣地方舉辦的印尼公開賽，雖然首戰獲勝，但今天碰到以往不曾交手過的吳世飛／伊祖丁，首局5比4領先之際被對手連得5分超前，隨後在不熟悉對方打法與節奏的情況下15比21輸掉首局。

次局，李洋／王齊麟逐漸回穩14比11取得領先優勢，並且率先20比18握有2個局點，可惜卻被大馬組合逼平，麟洋21比20再次超前，無奈沒能一鼓作氣拿下次局，反因失誤連丟3分而遺憾落敗。

台灣男單好手王子維先盛後衰，鏖戰82分鐘以21比18、13比21、14比21遭丹麥名將安東逆轉，無緣晉級。