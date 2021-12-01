2021 BWF世界羽球巡迴賽年終賽1日點燃戰火，台灣唯一參賽的男雙組合「麟洋」李洋／王齊麟，小組賽首戰就打出一場高張力對決，可惜「麟洋」關鍵時刻沒能把握住，最終21比23、19比21飲恨世界第1的印尼「小黃人」吉德翁（Marcus Fernaldi Gideon）／蘇卡穆約（Kevin Sanjaya Sukamuljo）。

這場比賽第1局李洋／王齊麟在19比17領先時被對手連搶3分出現局末點，但「麟洋」頑強抵抗，不但逼進「丟士」，還曾以21比20也獲得局末點，可惜沒能趁勢收下，反而被「小黃人」先下一城；第2局「麟洋」以11比9領先進入技術暫停休息，回來後雙方再度拉鋸，在「小黃人」20比18出現賽末點時，王齊麟奮戰球拍再度斷線，趕著換球拍之際印尼組合掛網、錯過1個賽末點，但下一分「麟洋」還是無奈看著對手獲勝。

李洋／王齊麟合作之後5度對戰吉德翁／蘇卡穆約，只有東京奧運小組賽拿過一勝，其他皆吞敗，而「麟洋」東奧摘金之旅就是在小組賽首場吞敗後開始一帆風順，期待能再複製一次這樣的強運與好表現，而「麟洋」2日晚間要在小組賽第2戰面對丹麥組合阿斯卓普（Kim Astrup）／拉斯姆森（Anders Skaarup Rasmussen），雙方過去交手4次，「麟洋」3勝1敗佔上風。

首日讓球迷最意外的，是男單世界排名第2的日本好手桃田賢斗，因為腰傷在首場小組賽只打2分就退賽、送對手印度新星森恩（Lakshya Sen）勝利，加上同組的丹麥選手傑姆克（Rasmus Gemke）也是打到一半退賽，代表丹麥球王安賽龍、森恩提前確定晉級4強。