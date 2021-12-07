今年日本女網球星大坂直美因為心理健康因素選擇不出席賽後記者會，並在法網提前退賽、溫布頓不參賽，也讓更多人討論運動員心理健康議題，2019年美網女單冠軍、加拿大安德瑞絲庫（Bianca Andreescu）也在今年賽季後宣布下個賽季要來個「心理健康休息時間」。

安德瑞絲庫6日表示，經歷了這2年的所有挑戰，以及全球受到新冠肺炎疫情衝擊，自己需要一段「重新開始、恢復及成長」的時間，2022賽季要給自己心理休息的時間，目前包括年初的球季首場四大公開賽澳網，她也打算缺席。

才21歲的安德瑞絲庫，透過社群媒體說，因為新冠疫情防疫，選手們需要隔離，加上祖母又因為新冠肺炎在加護病房待了好幾周，讓她受到很大打擊，「有好多日子我好討厭自己，尤其當我訓練或比賽，感覺整個世界的重擔都在我肩上，我無法讓自己抽離場上、場下的一切，這些累積起來的難過、混亂，對我產生了不好的影響。」

2年前安德瑞絲庫打出了個人有所突破的一個賽季，在美網女單決賽擊敗自己的偶像、美國名將小威廉絲（Serena Williams），高舉冠軍獎盃，世界排名曾高居第4，但和2018年美網女單擊敗小威封后的大坂直美一樣，在打出名號之後，近期都面臨了心理健康低潮，必須透過暫別球場找回內心的快樂。