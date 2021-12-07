由中華民國台灣原住民棒球運動發展協會(原棒協)舉辦的關懷盃棒球邀請賽每年底在花東地區舉行，自1994年起開打，是現存最悠久的學生棒球賽事，今年賽事邁入第28屆，將在12月16日至19日於花蓮展開歲末最熱鬧的「棒球豐年祭」。

今年關懷盃取布農族語「KUSBAIA」飛翔之意，以「KUSBAIA原夢飛啊」為主題，期許小球員勇敢追逐自己的棒球夢。

關懷盃近年陸續邀請優秀原住民運動員跨界相挺，本屆賽事邀請2020東京奧運我國唯一的田徑女將、阿美族「百欄女神」謝喜恩擔任關懷大使，號召大眾一同關注原住民族運動發展。

本屆賽事共有少棒組30隊、青少棒組17隊參賽，除了連續28年「全勤參賽」的花蓮太巴塱國小與宜蘭三星國小外，還有5支首度參賽的隊伍，包含新竹上館國小、新竹大同國小、南投中正國小、屏東高泰國中和宜蘭內城國中。

今日出席記者會的有中華職棒會長、立法院副院長蔡其昌、總統府發言人古辣斯.尤達卡、原棒協理事長林智勝、職棒球員王維中、曾陶鎔、張正偉和楊瑞承。古辣斯.尤達卡表示，目前中華職棒有半數的球員是原住民，因此關懷盃可以說是小中職，替我國培育了傑出職棒選手，也才能吸引了國人與企業界的關注。

當年催生關懷盃的原棒協創始會員「輝老大」王光輝今年離世，本屆關懷盃特別在老大的故鄉花蓮安排「王光輝感恩系列活動」，感念老大生前對於協會及原鄉棒球的付出。