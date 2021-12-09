花蓮縣牛犁社區交流協會2年前推出符合長輩需求的「山海襪」，廣獲好評，經不斷改良，現又推出更具機能性第三代襪子，讓長者穿得更舒適、用得更開心。（牛犁社區發展協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣牛犁社區交流協會2年前推出符合長輩需求的「山海襪」，廣獲好評，經不斷改良，現又推出更具機能性第三代襪子，讓長者穿得更舒適、用得更開心。（牛犁社區發展協會提供／羅亦晽花蓮傳真）

台灣邁入高齡化社會，市面上卻鮮少有專為長者設計的機能服飾，長期投入高齡業務的花蓮縣牛犁社區交流協會，2年前推出符合長輩需求的「山海襪」，廣獲好評，經不斷改良，現又推出更具機能性第三代襪子，未來也將發展一款高齡者能著用的內褲，減少長輩遭受尿失禁的困擾，用衣著呵護每一位老大人。

牛犁社區發展協會社造組長楊富民表示，協會長年投入長照服務，發現台灣一直在講高齡化社會，卻沒能真正地配合高齡化社會，因此結合台灣現已成熟的織品技術，設計適合長者的織品，讓他們穿著更舒服。

於是牛犁社區發展協會想到了「襪子」，經1年實地調查，了解縣內長輩的需求與腳型，2019年設計出第一款「山海襪」，楊說，東部長輩多從外地跋山涉水遷徙而來，腳掌寬大、腳型畸形，期望這雙襪子能呵護一輩子上山下海勞動與移動的長輩們。

牛犁社區發展協會後續也以長者的意見回饋，對「山海襪」進行改良，陸續推出第二代、第三代，使襪子具有舒緩肌肉、促進血液循環、除臭除菌、降低運動傷害等多項機能，讓長者穿得更舒適、用得更開心。楊富民笑說，襪子因具多種功能，甚至吸引不少登山客購買。

「山海襪」機能性高，價格也較高，無法貼近長者消費習慣，因此牛犁社區發展協會將客群定在晚輩身上，讓他們買回去孝親，同時也推出「4雙送1雙」的公益活動，只要1次購買4雙，就會贈送1雙予東部弱勢的長者，迄今已送出1000多雙，楊也期望未來能賣得更好，讓愛心擴及其他縣市。

此外，楊富民還透露牛犁社區發展協會未來將發展高齡者的內褲，他說，許多長者有尿失禁的問題，雖然大多數都是尿液無法一次排乾淨，導致身上因尿液滲漏而有尿騷味等輕微問題，不過還是希望能發展專為長者打造的竹炭纖維內褲，防臭除菌外，更能增加長輩的自信。