因為東京奧運延期一年，我有了多餘的時間可以思考各種事情。我想，把這些寶貴的經驗記錄下來應該很不錯，所以來到肯亞之後，我就開始寫日誌。

有些選手會很認真地寫練習日誌，但我以前頂多就是隨手寫寫筆記而已，並沒有留下練習紀錄。

在佐久長聖高中的那段時間，是我唯一有寫日誌的時期。因為當時規定田徑選手一定要每天寫日誌。我們會在一天結束的時候寫日誌，隔天早上交給教練，當天傍晚日誌才會再回到自己手中。有時教練只會蓋個印章表示看過了，但有時教練也會寫上意見或者建議。

一般都是由學長、學姊教學弟妹怎麼寫，不過日誌並沒有固定格式，只是內容一定要寫到以下三件事：

˙每天的行程

˙小小的勝利或小小的落敗

˙自由欄位

首先是每天幾點起床、幾點練習、幾點吃飯等一整天的行程。大致寫幾點開始練習就好，但是我當時記錄得非常詳細。

譬如某天的練習項目，我是這樣記錄的：

3:45 起床 體操 20′ 慢跑 暖身

4:30 繞競技場外圍（一圈500公尺水泥地）

①3′24″9 ②3′25″7 ③3′27″5……

除此之外還有打掃時間、三餐的菜單、接受哪些治療等日常生活上的細節。現在回頭看來，根本是無法想像的巨細靡遺。

記錄每天「小小的勝利」和「小小的落敗」，是因為兩角速教練認為：想要獲得巨大的成果，日積月累很重要。為了紮實地往成果邁進，所以讓我們寫下代表前進的勝利和代表後退的落敗。不過，我知道自己幾乎沒有寫到「落敗」的部分。因為我當時認為：「明明沒有落敗，為什麼一定要寫？」不過，我自行加入「小小的發現」當作第三個項目。

我從學生時代就是這樣。當我碰到像是在日本馬拉松奧運選拔賽（Marathon Grand Championship；簡稱MGC）中，以自己能接受的方式落敗，在這種情形下，我會學到很多，也會有很多想法。記得在高中時期，我還在自由欄位中寫了很多關於落敗的事情。反之，如果是自己無法接受的落敗，就幾乎什麼也沒寫。（笑）

兩角速教練很重視這個自由欄位，規定每天至少要寫一頁日誌。他經常說，不要只是羅列做過的事情，自己的情緒和想法不要受形式侷限，多多用自己的話寫下日誌。

其實，練習方法和完跑時間會隨著身體成長而進步，所以我也認為以最低限度的文字量來寫日誌即可。

因為教練說寫日誌的意義，在於選手持續參加賽事的時候，將來回過頭看日誌或許會有新的發現，而那些發現就會變成自己的財產。我過去從來沒有回顧這些筆記，不過我認為高中時期整理自己的思緒，把思緒化為語言並書寫下來，對未來的自己非常有幫助。

現在受訪的時候，我能夠好好表達自己的想法，一定也是因為高中時期有寫日誌的習慣吧。

即便當天有所感受，有時也很難化為語言。譬如，我跑步的時候會想很多事，也有很多事情在跑步的時候解決。不過，隨著時間過去我也經常會淡忘。

這次寫日誌，我覺得自己的想法沒有大幅改變，但是常常發現回頭去看幾天前的日誌時，總會心想：「原來我那天有這種想法啊！」當然，很多時候也會覺得「我又在說一樣的話了」，但是把自己的心情化為文字，回顧時有的時候會有意外的發現。透過重複「書寫與回顧」的過程，自己的想法會更加有條理，變得越來越清晰。

高中時期的日誌和現在的日誌相比，總覺得以前像白紙一樣乾淨，而且更加純真。（笑）

我是一個很容易焦慮的人。還記得高中時，曾在日誌裡寫到「自己不應該輸給對手、該怎麼做才能贏」之類不安又焦慮的內容。說個玩笑話，譬如吃飯的量，我真的不想輸給兩角速教練。（笑）

當時的日誌大多記錄自己對競賽感受到的壓力，但是現在我幾乎不會對參加賽事感到有壓力了。在持續競賽的生活中，我學到焦慮也於事無補，也知道不服輸的情緒會變成自己的動力，所以一點也不覺得有壓力。另一方面，回顧現在的日誌，我發現自己反而對競賽以外的很多事情感到壓力。譬如疫情、奧運相關的新聞、社群媒體、線上會議等，雖然肯亞是個能夠讓我專注比賽的環境，但我也再度感受到要把注意力都集中在賽事上有多麼困難。

我最近覺得，有很多選手會說出「下一場比賽我會繼續努力」，或者一些理所當然的漂亮場面話、膚淺的話。不只運動員，每個人都必須找到屬於自己的劇本和目標，然後全心全意投入。每個運動員都應該抱著自己的價值觀在競技場上前行才對。既然難得有機會發言，就要用自己的話來描述這些過程，讓大家有所共鳴，因此我認為需要磨練自己的語言能力。

努力比賽是理所當然的，但是我更想讓那些嚮往成為運動員的孩子或學生，藉由寫日誌去感受到把自己的想法化為文字的重要性。

我一不留神就會從運動員的角度談這件事，不過日誌對一般的市民跑者應該也很有幫助才對。很多人會用智慧手錶留下紀錄，但是寫下工作上發生的事、當天的心情、練習的課題、跑步時的反省，透過累積這些紀錄，應該能漸漸找到適合自己的訓練和身體狀況的模式才對。

或許也會像讀過我高中時期日誌的兩角速教練那樣，發現：「這天他沒有那麼游刃有餘啊！」

我藉此機會，設計了一份路跑筆記，希望各位務必應用筆記，持續享受跑步的過程。

(本文摘自《決戰前：大迫傑東奧訓練紀事》/時報出版)

【內容簡介】大迫傑﹐做為一名特立獨行的馬拉松武士，他的所思所為勢必在跑者之間流傳！

大迫傑：「不只運動員，每個人都必須找到屬於自己的劇本和目標，然後全心全意投入。」

「我會把事情想得很遠。雖然知道一定會很累，但是不做的話，我的未來一定會有風險。因此，我才決定這一年要拼盡全力，努力跑步，同時也挑戰各種我不熟悉的事物。」

延續自早期寫（訓練）日誌的習慣﹐大迫傑在東京奧運前開始寫日誌。原本預計一月到肯亞，直到奧運前都要在海拔二千四百公尺的伊滕（Iten）集訓。然而，因為肯亞封城被迫回到美國。日誌裡﹐記載著他在東京奧運前五個月期間搖擺不定的思緒。

本來要逃避周遭的各種雜音而前往肯亞，但事情並沒有他想像中的順利。社群媒體帶來的壓力、比賽之外的煩惱等等，大迫傑將一切都赤裸裸地寫在日誌中。本書原汁原味地呈現日誌內容。

為什麼這本日誌讓人一讀就欲罷不能？是因為作者是田徑選手，還是因為作者是奧運選手？都不是！只因作者是大迫傑。閱讀本書可以近距離感受到大迫傑的魅力，也會更加尊敬他。

每個人都要面對自己人生中的「決戰」。無論何時，閱讀這本書能為自己帶來勇氣。

【作者簡介】大迫傑（Suguru Osako）：

日本田徑長跑選手。1991年出生於東京都町田市。就讀町田市立今井中學時正式開始田徑生涯，國三時在3000公尺項目創下東京都中學最佳紀錄。後來進入佐久長聖高中，高二時在全國高中接力賽大顯身手，以最後一棒的身分獲得區間獎，為母校奪得優勝。早稻田大學時代曾四度參加箱根接力賽，分別於2011年、2012年獲得區間獎。2013年在裴頓喬丹（payton jordan）田徑邀請賽上，更新日本學生的10000公尺紀錄。大學畢業後與日清食品簽約，2015年轉至耐吉奧勒岡計畫（Nike Oregon Project）。2016年，在日本田徑選手資格賽奪得5000公尺和10000公尺優勝。2017年4月，在波士頓馬拉松中以2小時10分鐘28秒的成績奪得第三名；同年12月的福岡馬拉松則是以2小時7分鐘19秒榮獲第三名。2018年10月的芝加哥馬拉松，他以2小時5分鐘50秒刷新日本紀錄，獲得第三名的成績。2020年3月的東京馬拉松，以2小時5分鐘29秒打破自己刷新的日本紀錄。之後入選為東京奧運男子馬拉松選手。

【譯者簡介】涂紋凰：

輔大譯研所畢業。曾任職日商，現為專職譯者。喜歡推理小說，永遠都在規劃下一次旅行。譯有《東日本鐵道假期！東日本、北海道篇》、《一個人的京都春季遊》、《成為更強大的自己：20歲少女完全制霸世界七頂峰、南北極點》、《跟著山崎亮去充電：踏查英倫社區設計軌跡》、《跟著山崎亮去充電：走讀北歐生活設計最前線》、《只要我能跑，沒什麼不能解決的》、《是枝裕和:再一次從這裡開始》﹑《跑過、煩惱過，才能發現的事。》等書。賜教信箱：[email protected]