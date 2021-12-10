2021年中職頒獎典禮將在20日於台北萬豪酒店登場，在疫情趨緩下典禮也將開放球迷購票進場，10日聯盟公布相關售票資訊，將從15日下午2點起開放購票，限量272席。

呼應2021年度口號「UNITED FOR BASEBALL」，今年頒獎典禮以「凝聚」為主題，象徵在疫情之下，聯盟、球團、民眾與政府凝聚一心，不分你我團結對抗疫情，一起創造了各種可能性，不僅讓台灣運動產業持續運作，也讓全台人民能享受棒球運動。

聯盟表示，沒有球迷的全力支持，中職也無法如此順利完成賽季，這趟不可思議的旅程，球迷也不能缺席，因此今年的頒獎典禮開放球迷共同參與，推出限量272席1200元套票（含價值2000元以上商品），15日下午2點起於全家售票系統開放購票。

此外，今年受到疫情衝擊導致賽季延宕多時，總冠軍賽直到12月才完全結束，因此許多人賽季結束後均急於返國，因此，聯盟為體恤洋將們返鄉心切，會長蔡其昌特別動用特別條款，免除洋將未親自出席頒獎典禮造成獎金減半之問題，改以錄影方式發表感言取代，希望給予今年疫情辛苦的中職洋將們更多溫暖。