中華航空董事長謝世謙（前排右三）與中華航空企業工會理事長劉惠宗（前排右二）16日簽訂團體協約，桃園市長鄭文燦（前排左二）、交通部長王國材（前排左三）及勞動部長許銘春（前排右一）應邀觀禮。（范揚光攝）

中華航空董事長謝世謙與中華航空企業工會理事長劉惠宗16日簽訂團體協約，其中最受矚目的是稅前盈餘百分之20將分配給員工；謝世謙表示，能完成這次簽約，靠的是勞資雙方互信基礎，劉惠宗也認為，此次簽約讓華航的勞資關係更進一步。

簽約儀式在桃園機場華航園區舉行，交通部長王國材、勞動部長許銘春及桃園市長鄭文燦等人應邀觀禮。王國材致詞時表示，今天簽約對勞資雙方是一個好的開始，感謝華航團隊鍥而不捨，開誠布公的完成這場簽約；創造對旅客、公司及員工三贏的環境，對交通部而言很重要。

謝世謙致詞時感謝工會的合作，去年至今華航因為疫情陷入營運危機，但今年到了第三季，幾乎把所有虧損彌補完畢，營運逆勢成長，全都是同仁的共同努力，也感謝政府紓困，讓華航能撐下去。

劉惠宗也說，感謝交通部居中協調，這次簽約只是個過程，華航人未來還要繼續往前進。

華航表示，華航與華航企業工會於2002年首次簽訂團體協約，並陸續在2005、2008、2012及2015年完成4次續約協商。這次團協簽訂協商會議從2018年起召開，以2015年既有版本為基礎，歷經35次溝通與協商後達成79條共識，維持原有的勞動條件與福利，未受新冠肺炎疫情影響。