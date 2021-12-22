麗寶集團旗下麗寶建設與國家住都中心今(22)日舉行「捷運圓山站西側公辦都更案」動土儀式，此案共投入近43億元，期盼能夠帶動北大同區的整體發展，預計2025年正式完工，規劃了兩區分別為地上10層及11層，北側209戶、南側8戶，地下4層的飯店、美食購物廣場、商辦商業空間及住宅大樓。

對於住都中心第一個公辦都更案，行政院長蘇貞昌表示，這是一個創造五贏，政府和民間，中央和地方合作的新典範，第一贏，把原本舊老的聚落，為未來建立希望樹立典範，國家的政策贏了；第二贏，人民贏了，對老建築保存做努力，因此人民獲得充分的利用；第三贏，台北市政府贏，稅收增加；第四贏，最重要要感謝麗寶集團，投資的建商也贏了；第五贏，整個合作案效益很高，一年內就完成重整，五方面都贏就是國家贏、人民贏、民間贏。

內政部長徐國勇則是說，「捷運圓山站西側公辦都更案」其實原有16戶違章戶，經住都中心與麗寶共同逐戶拜訪，以現地安置或現金補償，達成100%同意，住都，全案麗寶投入超過3億，共同負擔比約35.99%。

麗寶集團董事長吳寶田表示，本案兩年前簽約，今天順利動工，盼望藉由本案，打造藝術休閒觀光、樂活宜居的「圓山綠水」新天地，帶動北大同區整體都市發展。麗寶集團旗下麗豐資產管理股份有限公司董事長陳志鴻表示，本案是住都中心第一個公辦都更項目，座落於大同區捷運圓山站西側，基地面積3017坪，為北市南北交通樞紐，以庫倫街分作南北基地。