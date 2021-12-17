工業電腦廠磐儀（3594）深入工業物聯網領域，17日宣布以工業安全解決方案獲得「第三屆全球物聯網與智慧服務最佳典範」金龍獎 獎項。

磐儀表示，近年與旗下磐旭智能不斷攜手聯盟強化工業物聯網（IIoT）與工安解決方案的研發力度，在2021全球物聯網與智慧服務大會上，也針對工業安全解決方案發表演講，將工業安全與物聯網整合，推出工業安全解決方案。

磐儀指出，此方案是採用視覺AI與完整的資料採集平台，運用邊緣運算降低資料頻寬，提供智慧讀表、智慧配電箱安全與廠區智慧安全巡檢，以及後臺資料收集管理分析，進行早期警示與預防、在大型廠區、智慧工廠、電力巡檢等行業皆成功部署。未來規劃將擴大應用於全台工業與工地安全，可有效提升人員進出管理與健康安全。

磐旭智能為磐儀與聯發科合資成立，秉持著破壞式創新的精神，整合工業電腦經驗、通訊產業的完整思維與雙方公司資源，深耕智慧巡檢窄帶物聯網及AIOT領域市場，其解決方案均採用聯發科的通訊晶片技術，搭配各個場域所需要的感測器，應用範圍涵蓋氣體、震動、熱成像等，目前已深入合作多間配電盤製造廠，預計未來台灣製造的配電盤，均將搭載智慧防災技術，除了有效改善台灣用電安全，外銷部份更將大幅提昇MIT台灣製造品質與技術。