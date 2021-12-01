喬友大樓火災造成4死21傷，也燒出縣府職務調動，由副縣長接任彰化縣消防局長的首例，悲劇發生後，彰化縣消防局副局長邱聰佳第一時間就請辭代理局長一職，但有諸多調查和待善後事項，縣長王惠美口頭同意，悲劇至今滿5個月，人事調動抵定，將由副縣長林田富接掌彰化縣消防局長一職。

6月30日喬友大樓大火，造成4死、21傷後，家屬不滿救災、沒有公布調查等，抗議、提告，事件持續發酵，彰化縣政府在11月3日公布行政裁處，消防局代理局長邱聰佳、縣府建設處代理處長陳威宏，雙雙也在火調完成後請辭代理工作，負起指揮督導不周的責任，各界都在看會接掌彰化縣消防局長一職？

今天人事確定由副縣長林田富代理消防局長，2日走馬上任，消息傳開，就像爆出震撼彈，各界都非常驚訝「第一次副縣長接掌消防局長」，「他的專業不是教育嗎？文化嗎」政務任用大換跑道，先是許多人跌破眼鏡，但也認為林田富擅長溝通、協調，行政手腕嫻熟、人際關係圓融。

林田富是國立台灣海洋大學海洋法學研究所法學碩士畢業，擔任過台灣美術館諮詢委員、靜宜大學法律系副教授、 彰化縣文化局局長 、彰化縣政府教育處處長，、彰化縣第十六屆副縣長，前縣長卓伯源卸任後，擔任亞洲大學財經法律系暨研究所副教授兼產學長。

縣長王惠美看重他的能力，今年特別聘任回鍋縣府，擔任副縣長一職。這次在消防局人事危機下，臨危受命挑起彰化縣消防局長的重擔。