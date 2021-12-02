古寧頭北山今天又發生雜草火警，現場距離3棟民宅僅約2公尺。（金門縣消防局提供）

火勢波及舊磚造廢棄建築，燃燒面積約25平方公尺。（金門縣消防局提供）

今年1／1至11／30，金門地區因燃燒雜草或廢棄物等引發的火災有320件，占所有火災9成以上。（金門縣消防局提供）

金門幾乎每天發生「火燒埔」田野火警，打火兄弟疲於奔命，日前金城鎮1位民眾放火燒草引發火警，遭縣消防局開罰3000元，古寧頭北山今天又發生雜草火警，現場距離3棟民宅僅約2公尺，1小時後才完全撲滅，起火原因由火調科調查中。

縣消防局說明，11／30金城鎮發生1起雜草火警，還好迅速撲滅未擴大延燒，帶隊搶救的第一大隊副大隊長戴紹恩在收隊時，發現一旁民眾神色有異，詢問結果確認是他放火燒草，才引起這場火警，雖然他辯稱不知此舉違法，但仍被依〈消防法〉第41條及〈金門縣田野引火燃燒管理辦法〉第11條，處予新台幣3000元的罰鍰。

事隔才1天，今日清晨06時36分許，金寧鄉北山又發生「火燒埔」，現場距離周界3棟民宅僅約2公尺，情況十分危急。在第一大隊長陳參奇與金寧消防分隊小隊長李正義的指揮下，打火兄弟共6車20餘人兵分多路，在濃煙中冒險切斷火線，7點13分控制火勢，8點25分完全撲滅，估計延燒面積約300平方公尺。另火勢波及舊磚造廢棄建築，燃燒面積約25平方公尺，現場無人受傷，虛驚一場。

陳參奇表示，目前正是東北季風盛行時候，加上天乾物燥久旱未雨，民眾未經申請許可和妥善戒備，千萬不可任意放火燒草，以免火勢一發不可收拾，釀成重大災情，害人也害已。

該局指出，統計今年1／1至11／30，金門地區因燃燒雜草或廢棄物等引發的火災有320件，占所有火災9成以上，除造成附近住家空氣污染，還會影響車輛往來安全，甚至延燒附近建築物，造成生命和財產損失。