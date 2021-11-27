「屏東可可‧台灣巧克力節」27日在屏東可可園區盛大登場，為期9天的巧克力盛宴匯集超過20家屏東可可品牌市集展售。（謝佳潾攝）

「屏東可可‧台灣巧克力節」27日在屏東可可園區盛大登場，為期9天的巧克力盛宴匯集超過20家屏東可可品牌市集展售。（謝佳潾攝）

「屏東可可‧台灣巧克力節」27日在屏東可可園區盛大登場，為期9天的巧克力盛宴匯集超過20家屏東可可品牌市集展售。（謝佳潾攝）

「屏東可可‧台灣巧克力節」27日在屏東可可園區盛大登場，為期9天的巧克力盛宴匯集超過20家屏東可可品牌市集展售。（謝佳潾攝）

近年屏東可可聞名海內外，3年內拿了235面國際獎牌，鍍金又鍍銀，「屏東可可‧台灣巧克力節」27日在屏東可可園區登場時，吸引不少遊客朝聖，而為期9天的巧克力盛宴匯集超過20家屏東可可品牌市集展售，堪稱最甜蜜的饗宴。

「屏東可可已經是國際級水準！」屏東縣長潘孟安指出，縣府從2014年推動可可產業至今，目前已輔導42個農莊自創品牌，近年更積極參與世界巧克力大賽及舉辦國際競賽，統計2017至2020年屏東拿了235面獎牌，甚至連黑巧克力都拿到金牌，以往黑巧克力可都是南美業者的天下。

潘孟安說，為重點發展可可產業，今年縣府特地整建萬巒鄉佳佐村廢棄的天主堂，成為可可園區及可可產業發展的基地，同時首創舉辦「屏東可可．台灣巧克力節」，不僅象徵結合產、官、學、研的共同努力，也代表屏東可可產業日趨成熟，邁向新的里程碑。

屏縣府指出，「屏東可可．台灣巧克力節」將可可園區布置成巧克力樂園，以7大主題活動「巧可拍拍」、「巧可藝術」、「巧可遊藝」DIY手作體驗、「巧可之音」草地野餐音樂會、「巧可市集」展售屏東巧克力及好物、以及探索客庄文化和可可生態體驗的「巧可之旅」，帶給民眾五感可可饗宴。

縣府除在園區草地上設置多點的巧克力甜點抱枕，讓民眾可以慵懶得躺在巧可大地上假日野餐、聆聽草地音樂會外，也在教堂區內展示巧克力工藝品，如有以巧克力製成的禮服、幾可亂真的小提琴、維妙維肖的畫像等。

此外，巧克力節期間還匯集超過20家屏東可可品牌市集展售，讓遊客能夠直接與可可小農、巧克力職人面對面，品嘗每個品牌巧克力獨一無二的在地風味、挑選喜愛的可可，帶回甜蜜的伴手禮。