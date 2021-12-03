高雄大遠百週年慶十二月一日風光落幕，在振興5倍券、高雄券、遠百振興券等三券助功之下創造許多第一，包含業績成長高達15％、來客數大幅增加30％、穩坐高雄百貨成長率第一名，感謝高雄鄉親熱烈支持，即日起再接再厲攜手高雄市政府青年局舉辦「高雄時尚大賞」得獎作品展，即日起至明年一月二日止，於一樓至二樓手扶梯並延伸至二樓中庭盛大展開，11件參賽作品完美呈現，在週年慶緊張廝殺氛圍結束後，希望帶給民眾全新的視覺感官享受，來一趟充滿設計文化的洗禮。

高雄大遠百店長、也是經理黃友誠表示，配合「2021高雄時尚大賞」得獎作品展出，為讓民眾有全新的視覺感受及震撼的場景，特別規畫賣場最精華空間，於一樓至二樓手扶梯並延伸至二樓中庭，搭配二面巨型海報，一套套得獎作品依序排列，彷彿親臨服裝秀現場，氣勢磅礡不同凡響。

此次展出由設計師林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程共同創作之金賞「限時三日」，設計師李亨所創作「高邁不羈」獲得創新賞，設計師郭恆生「大港誌」獲得設計賞；設計師簡念亭、郭奕呈、林郁軒、姚孟潔「向上突危隊」獲得人氣賞，以及設計師蔡又軒獲得最具商業價值賞「Loop Adventure」，民眾只要來高雄大遠百即可欣賞豐富且多元的創意作品。

南台灣最大時尚盛典「2021高雄時尚大賞」獎金高達100萬，匯集南台灣7縣巿近百組作品、超過300位新銳設計師激烈競爭，藉由主題「高雄。風行」，透過「人、物、地、景、感」詮釋設計師心中高雄模樣；遠東百貨長期以實際行動支特各大專院校培育服裝設計優秀人才，此次遠東百貨徐雪芳總經理專程南下擔任活動評審，比賽最終由「限時三日」設計師林靖彬、萬予晴、楊淑慧、曾建程等初試啼聲即摘下金賞，獨得台灣服裝設計競賽史上最高獎金新台幣30萬元，即日起至明年一月二日止，得獎設計服裝作品於高雄大遠百盛大展出，歡迎民眾踴躍前往欣賞。

黃友誠進一步表示，高雄大遠百長期支持各大專院校培育服裝設計優秀人才，每年均提供場地展出設計作品，更提供表演舞台，累積設計人才的實際經驗與傳承。並於十二月二十五日攜手屏東科技大學時尚設計與管理系合作，於一樓廣場舉辦「後疫時代-創意服裝成果展」，由柯雪琴主任親自指導，帶領學生們面對全球疫情發展，以後疫時代為設計主題展現設計成果，將呈現同學們源自心中的情感與設計理念融和的完美呈現；當天現場並有「浪愛有家公益認養會」，以及小小獸醫師體驗營，精彩的活動等你一起來參與。

即日起至十二月二十六日止，高雄大遠百推出禮享聖誕特別企劃，民眾凡持紙本振興5倍券即可至推薦專區購買獨家商品，於全館單筆滿2000元送200元，再加送限定口罩5入一組；百貨服飾當日累滿5000元送500元，同時搭配7大銀行於化妝品單筆分6期享5000元送200元、於全館單筆刷滿6600元並分6期送200元，特別的是，持6大銀行於數位3C及無印良品單筆分6期刷10000元送500元，眾多好康大回饋。