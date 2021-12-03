辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式。（謝佳潾攝）

「屏東迎王」最終場來了！辛丑正科琉球迎王平安祭典3日正式登場，有別東港、南州迎王，在請水之前會先展開特殊的「逡港腳」儀式，一早43艘大小漁船從白沙港魚貫而出繞行全島，以海上遶境的方式為琉球迎王拉開序幕。

琉球迎王的重頭戲，除了請水、過火、遷船遶境及最後的恭送王駕（燒王船）外，「逡港腳」也是最特別又吸睛的，該儀式是由漁船載著神明、神轎遶行小琉球一圈，透過海上遶境的方式祈求平安，也象徵宣告琉球迎王即將開始，場面壯觀不已。

一早7時30分，所有信徒恭迎三隆宮三府千歲及碧雲寺觀音媽上漁船後，首炮一響，12發彩色煙幕同時升空，1號船載著三府千歲頭旗出港，帶領其他船隻展開海上遶境，而船隊所到之處家戶放炮恭迎，全島鑼鼓、砲聲不斷，熱鬧非凡。

約10時許，載有三府千歲神轎的「億順」壓軸返抵白沙港，信徒在恭迎三府千歲上岸後，便回宮廟休息準備下午的請水儀式。