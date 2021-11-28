統一獅隊在今年台灣大賽連續2戰踢到鐵板，陷入0勝2敗的劣勢，總教練林岳平認為，當務之急就是要趕快把氣勢打回來，追回劣勢，「現在來看我們攻擊不是那麼糟，只是沒有完全串連加上長打未發揮。」

獅隊首戰以0比2遭到兄弟完封，系列賽第2戰推出洋投霸能搶勝，沒想到他僅先發2局，就因2發3分炮遭KO退場，賽後被問及霸能的狀況，「餅總」先是苦笑說：「蛤？怎麼談？」

兄弟前2場比賽敲出6轟，改寫總冠軍賽前2站球隊最多全壘打紀錄，餅總認為，目前看來霸能挨的那2轟是比較不應該，尤其是首局2出局後連續2個保送更是要避免，「周思齊那棒開局就比較劣勢，第2局那支全壘打就等於是擊垮了他。」

餅總點出霸能挨轟主因，是因為控球出狀況，「球沒辦法投到想要的位置，球數一直處於2好2壞、2好3壞，逼得自己要往好球帶投，被鎖定就出去了。」

獅隊2場比賽挨6轟，其中有4支是陽春炮，林岳平表示，兄弟本來就是打擊強悍的球隊，若是被敲陽春炮，對投手來講是很正常的投球，是投打之間想搶好球、抓出局數，這就是比賽一環。」

獅隊前2戰都吞敗，帶著0勝2敗劣勢回到主場，餅總說：「現在我們沒辦法看以後，客場2場已經輸掉，回到主場就看能否把氣勢打回來。現在看來我們攻擊沒那麼糟，只是沒有完全串連，得分會比較不利我們的失分。」

獅隊前2戰共敲出17支安打，但都僅是短程一壘安打，長打還未在總冠軍賽中出現，餅總解釋，在下半季尾聲球隊打擊低迷，因此在被暫時希望球員增加擊球率，先以安打找回手感，找回手感後再放開來打。