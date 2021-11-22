中職會長蔡其昌22日上午率領體育界人士赴立法院拜會各黨團，呼籲儘速通過「運動產業發展條例」第26條之2修法，蔡其昌表示，若法案順利三讀通過，對成立第6隊來說，會是很好的誘因。

蔡其昌今天上午與中華奧會主席林鴻道，率領P.LEAGUE執行長陳建州、T1聯盟會長錢薇娟、東京奧運國手郭婞淳、湯智鈞、富邦顧問陳金鋒等體育界人士，赴立院拜會各黨團為體育界請命。

蔡其昌表示，上午的拜會，各黨團的回應都很正面，「如果順利的話，法案在這1、2周就可以三讀通過，這個法案通過會是新的誘因，對企業來贊助體育會有更友善的環境，第6隊的機會也越來越大。」「運動產業發展條例」第26條之2修法，增訂企業捐助運動產業的抵稅額度，將提升企業擴大參與體育的誘因。

蔡其昌上任一大任務就是要成立第6隊，「對我來講，我是很務實的看待第6隊，畢竟企業要虧很多年，不只是1、2年，必須要有長期虧損的心理準備，這是不容易的，一方面我們通過誘因設計，二方面讓加盟辦法更友善，若2者都通過，我想第6隊機會會很大。」

聯盟之前有拜會過中華電信，蔡其昌說：「目前中華電信在等立法院通過（法案），之後會進行最後正式評估，簡報後他們有詢問立法進度，我說我的目標就是這個會期要過關，若是過關，他們就可以進入要不要組第6隊的階段。」

蔡其昌期許，若是法案順利通過後會有更多企業表達想加入的意義院，「希望詢問能如雨後春筍般來出現，這樣是最好。」他透露目前確實有其他企業透過相關人士表達有意願，他也向企業喊話，若是有意願，可以發個正式信函過來，他也會率聯盟人士到訪、做簡報。