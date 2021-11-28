統一獅隊投手霸能。（資料照，中央社）

中職台灣大賽28日繼續在洲際進行系列賽第2戰，已握有1勝的中信兄弟第2戰繼續推出左投先發，由今年季中選秀第1指名的前旅日投手呂彥青迎戰統一獅隊洋投霸能；兄弟要將領先優勢擴大，獅隊則要力求扳平戰局。

呂彥青今年季賽出賽13場中有11場先發，戰績2勝3敗、自責分率4.60，其中對戰獅隊先發4場拿下1勝1敗、對戰自責分率2.59。昨天賽後總教練林威助表示，會選擇呂彥青的原因除了實力外，另外就是他在主場勝率也很高，他今年在主場先發5場，拿下1勝2敗、自責分率3.81優於客場的5.29。

尋求衛冕的獅隊昨天在首戰吞敗，第2戰推出去年效力樂天桃猿的洋投霸能先發，他今年下半季加入獅隊，繳出2勝2敗、自責分率3.13的成績，其中對兄弟2場先發拿下1勝1敗、自責分率4.91。

翻開過去台灣大賽數據，先拿下2勝的球隊最終有87.5％機率奪冠，反之陷入0勝2敗落後劣勢的球隊，最終僅有12.5%能夠逆轉奪冠；若是前2戰打完戰成平手，最後則是有5成機率能封王。

兄弟今年先搶下1勝，若今天再贏，將有75%的機率奪冠，但如果今天輸球，最終僅有28.6的機率能夠問鼎金盃。而吞下首敗的獅隊今天一定要全力搶勝，因為過去獅隊5次陷入0勝2敗的劣勢，從未逆轉奪冠過；反之獅隊若將戰局扳平，最終有83%能夠奪冠。