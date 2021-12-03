中評智庫基金會、中國評論通訊社不久前在中評社北京總部會議室召開座談會，邀請中國人民大學國際關係學院副院長黃大慧教授、中國社會科學院日本研究所副所長呂耀東研究員、中國現代國際關係研究院副院長胡繼平研究員、中國社會科學院美國研究所副所長袁征研究員、北京第二外國語學院日語學院院長楊玲教授、浙江外國語學院美國研究中心兼職研究員王鵬在與會。座談會由中評智庫基金會高級研究員、中國社會科學院研究員王鍵主持，與會者圍繞自民黨選出新總裁岸田文雄，其擔任日本第100任首相後可能給日本帶來的變化，以及可能給中日關係帶來的變化，各自給出了獨到的見解。中評智庫基金會主辦的《中國評論》月刊11月號以《自民黨總裁選舉與中日關係》為題，詳細刊登了與會者的發言，文章內容如下：

王鍵：開場白

在中日邦交正常化49週年的日子，日本政壇發生了大變，自民黨選出了新總裁岸田文雄，他也是日本第100任首相。一些人認為結果已經可以預料，但我們還是能從這次選舉中看出一些新東西，比如日本派閥政治的強大，新生代政治家與派閥大佬之間的鬥爭……那麼岸田內閣會給日本帶來什麼變化？中日關係又會怎麼變？我們先有請人民大學的黃大慧老師來發言。

黃大慧：日本政局變動不影響中日關係大局

岸田文雄雖然成為日本新任首相，但不會在外交與安保政策上有太大變化，對中國「制衡為主、協調為輔」的政策仍將延續。在日本政治右傾化的大背景下，不必過分看重日本政局變動對中日關係的影響。

首先，此次岸田文雄獲勝當選，依舊是日本自民黨內部「派系力學」作用的結果。在選舉中，岸田文雄不僅獲得了自己所屬派系的支持，還得到安倍晉三、麻生太郎等黨內大佬及其所屬派系的支持。換句話說，沒有「安（倍）—麻（生）體制」的支持，就沒有岸田的當選，也就沒有岸田政權。多年來，日本自民黨一直在強調改革，但我們看到，傳統的「密室政治」——日本式「協商民主」，依然在日本政治中發揮著重要的作用。那麼，既然岸田的當選是派系作用的結果，當選後就要根據各派在選舉中所發揮的作用進行「論功行賞」，也就是說，一定會將安倍、麻生等所屬派系的國會議員，安排到自民黨領導層和政府閣僚的重要位置上。這樣一來，岸田上台執政，必將深受各派力量的掣肘，恐怕也難逃被安倍操控的命運。岸田政權很可能跟前政權一樣，是一個「沒有安倍的安倍政權」，難以「行穩致遠」。

其次，必須說明的是，這次日本政權更迭，只是發生在自民黨派系之間，而非一般的政黨輪流執政。自1955年以來，日本自民黨長期把持政權，內部形成五個左右較大派系。這些派系扮演著「疑似政黨」的角色，也就是說，每當自民黨政權執政受困，難以支撐下去時，就要更換領導人，實際上就是更換自民黨派系首領。自民黨派系的這種「疑似政黨」功能，具有很強的欺騙性，往往被選民誤以為是政黨之間的政權更替，從而對自民黨的新政權抱有期待，這也是自民黨能夠長期執政的一個重要原因。僅從最近幾年日本政權變化來看，先是安倍晉三幹不下去了，換成了菅義偉，再換成了岸田文雄，政權始終是在自民黨內部發生更替，而沒有旁落到其他在野黨手中。所以，對於這樣的日本政局變動，我們不必過分看重和關注，更不應隨著日本媒體而起舞。

第三，值得注意的是，相較於在日本國內政策上沒有什麼太顯眼的主張，中國的話題卻在這次選舉中成為了爭論的焦點。在自民黨總裁選舉中，四位候選人都頻頻指向中國，競相示強的態度給人留下了深刻的印象。這是1972年中日邦交正常化以來，一直沒有出現過的現象。時隔多年，中國話題再度成為日本政界爭論焦點，這是特別值得我們關注的。中日邦交正常化之前，日本國內針對中國問題往往出現爭論，有所謂中國問題就是日本的「日日問題」的說法。需要說明的是，從前日本國內圍繞中國的爭論主要是保守政黨與革新政黨的對立，而後者往往對華持有友好立場。而今天，「保守和革新」對立早已消失，在日本政治「總保守化」的大背景下，各個政黨的對華政策主張已無明顯的區別。因此可以推斷，繼這次自民黨總裁選舉之後，在即將到來的10月下旬的眾議院大選，以及明年夏天的參議院定期選舉中，都少不了圍繞中國話題的爭論。中國話題會從自民黨內部擴展到政黨之間。未來一個時期內，在選舉中針對中國競相示強，也許會成為一種常態。換句話說，日本的大選很可能越發呈現類似「美國化」的傾向。

第四，岸田執政後，日本對華政策不會有太大變化。岸田在競選中表示要強化日美同盟，注重與中國的關係等等，其實也是安倍和菅義偉時期的「老調重彈」。作為曾兩度出任安倍內閣外務大臣的重要成員，岸田的外交路線延續安倍時期「制衡中國為主，協調為輔」的基調不會發生多大變化。不要過分誇大日本國內政局變化對中日關係的影響。在日本「保守化」、「右傾化」的國內大環境下，無論誰擔任首相也無論哪個政黨執政，日本現行的對華政策基調都難以改弦更張。更何況，此次又僅僅是自民黨內部的換帥，自民黨的內外政策仍將保持連續性。

此外，除了日本政局變化對中日關係的影響這一變數外，還要看到中美戰略競爭對日本對華政策以及中日關係的影響。比較而言，中美關係可能是影響中日關係的更大變數，換句話說，中日關係某種意義上其實是中美關係的一個從屬變數。當中美戰略競爭壓力加大時，日本自然會加強跟隨美國的步伐，並且以日美為軸心，聯合澳大利亞、印度在「四國安全對話」機制上加強對中國的地緣壓力，試圖構築針對中國的所謂「包圍網」。當然，日本對華政策也有依靠中國的一面，尤其在經濟合作上有求於中國，因此如果拜登政府對華政策出現調整時，岸田政權也可能會向中國示好。也就是說，岸田政權的對華政策在保持總體「制衡」態勢情況下，也會表現出一定的「協調性」和靈活性。

最後，我們更應該看到，今後在中日關係上發揮更大的引領與塑造作用的將會是中國，而非日本。我們不能以10年前20年前，甚至更老的眼光看待中日關係。未來，中日關係往哪裡走，怎麼走，固然會受到日本國內政治、國際環境因素的影響，但必須強調，中國在其中所發揮的引領塑造作用將會越來越大。

呂耀東：自民黨總裁選舉與日本外交及對華政策取向

本次自民黨總裁選舉來看，各個候選人的外交政策理念並沒有脫離「後安倍特色」，岸田新內閣能否恪守中日四個政治文件，處理好兩國關係中業已存在的問題，關係到中日關係的大局與走向。

第一，自民黨總裁選舉聚力眾議院選舉。本次自民黨總裁選舉過程中，以岸田文雄為代表的元老派與河野太郎為代表的少壯派之間的競爭，對日本自民黨的「派閥政治」有些衝擊，但最終的結果還是黨內「派閥」起了作用，安倍晉三、麻生太郎等黨內元老派「穩住陣腳」，充分利用黨內選舉規則選出元老派岸田文雄出任自民黨總裁。穩健的岸田文雄是日本老牌保守政黨自民黨面向眾議院選舉的「黨內聚力」。在最初自民黨總裁選舉之時，自民黨舉黨一致應對隨後的眾議院選舉需要儘快「黨內聚力」，也就是說，執政的自民黨必須選出一個能夠帶領全黨取得眾議院大選勝利的「最佳人選」，這個還是關係到自民黨的長遠利益和未來發展。

前首相菅義偉在防控疫情和提振經濟兩個大問題上都沒有做好，無法在接下來的眾議院大選中贏得民心。如果不能問政於民，為了鞏固自民黨的執政地位，通過黨內選舉總裁，由岸田文雄取代菅義偉出任首相面對眾議院大選就成為自民黨的頭等大事。因此，岸田文雄上台後，首先要在防疫問題和提振經濟問題上有自己的獨到理念，並處理好自民黨黨內派閥之間的關係。也就是說，對於新當選的新總裁、新首相來說，岸田文雄最主要的是，既要把黨內的事情處理好，提出內政外交新舉措，又要儘快領導自民黨在眾議院選舉中取得勝利。

第二，岸田內閣的外交理念及政策取向，不會脫離自民黨一貫的保守主義路線。在日本政壇總體保守化的情況下，執政的自民黨的對外關係理念趨於保守化、右傾化，通過「價值觀外交」不斷割裂國際社會，通過強化同盟和「準同盟」關係，破壞世界和平與穩定。岸田內閣仍然會堅持自民黨的保守主義外交理念，提出符合自身特點的安保政策意願。關於在外交安全保障方面的政策理念及意向，岸田在任職後例舉了三個方面的政策意向：（1）守護民主等基本價值觀；（2）堅守日本的和平與穩定；（3）為全球規模課題作貢獻，表示「將構建自由開放的印度太平洋」。可以看出，首先強調的是所謂的「民主價值觀」，意在以「價值觀外交」鞏固日美同盟關係，形成以日美澳印的四國機制，突出日本參與主導國家事務的「存在感」和國際戰略訴求。其次，岸田強調日本的「和平與穩定」，不外乎就是從日本的國家利益出發，力圖表述與周邊國家涉及領土及海洋專屬經濟區等問題，將自身的利益要求訴諸於外交政策之中。三則是標榜日本的「自由開放的印太」構想作為所謂「全球性公共產品」，力圖讓國際社會予以接受和認同，體現出「普世性」推廣的意向，表現出岸田內閣的「後安倍時代」的外交政策延續。

第三，岸田文雄主張中日關係「對話很重要」。近年來，在總體保守化的趨勢下，日本對華政策時有反覆，越來越強硬，「中國威脅論」花樣不斷翻新。在對華「兩面下注」的權宜之計下，毫無政策的連續性，不斷出現脫軌「中日四個政治文件」的現象，導致中日關係反反覆覆，使得兩國關係中存在的台灣、歷史、釣魚島及東海問題頻頻凸顯。岸田文雄執政後，自民黨一貫的對華政策不會有太大的變化，對華政策微調仍不能改變中日關係中業已存在的問題。

當然，岸田文雄在日本自民黨總裁選舉公開討論會上，被問及面向明年日中邦交正常化50週年如何應對時，他表示「與中國領導人對話很重要」。這與岸田曾在前安倍內閣擔任外相的經歷有關，特別強調發揮外交的作用。近年來，中日關係有所反覆，作為世界第二、三大經濟體，如何處理兩國關係事關地區乃至國際社會的穩定與發展。提振經濟作為日本政府的頭等大事，離不開與中國的聯繫。但能否恪守「中日四個政治文件」？能否改變菅義偉執政時期偏離中日關係正常軌道的一些做法，需要岸田內閣加以認真面對。本人認為，維護中日關係大局最根本的還是要堅持「中日四個政治文件」，要時刻防止出現中日關係脫軌。

胡繼平：中國要對中日關係發揮引領作用

9月29日自民黨總裁選舉表明，自民黨派系政治的影響仍然強大，這也體現了日本所謂民主制度的局限性。比較一下兩輪投票結果和支持率調查數據就會發現，自民黨國會議員和黨員之間、黨員和普通國民之間，對候選人的認知差距非常大，這也是日本選舉中的老問題。

岸田文雄是前大平派、宮澤派的傳承者，秉承了宏池會的一些傳統理念，但其近年的政策主張與 「宏池會」傳統的溫和、「鴿派」路線相比，有相當大的變化。這種變化也是自民黨派系政治作用的結果。所以說，岸田文雄上台後的政策能夠多大程度上顯示自己的獨立性、自主性，還有待觀察。我個人認為，安倍、麻生等黨內大老以及派系對政權的掌控比菅義偉執政時期還要強。菅義偉任首相時，自民黨幹事長二階俊博因為對菅上台有功，也是菅的關鍵支持者，對政權有相當大的影響力，而且他與「安麻」是有距離的，但是現在這種情況已不復存在。再加上岸田本人個人魅力、人氣不高，他的派系也不是很大，所以我對他施政的自主性抱有懷疑。

實際上，岸田在競選過程中提出的經濟政策也缺乏新意，讓人覺得有點空洞。我個人判斷，今年眾議院選舉自民黨議席下降大概是必然的了，這將對他執政帶來巨大衝擊。另外，在防疫、恢復經濟方面的表現，對岸田執政都將是嚴峻考驗。總之，岸田政權的前景變數較多。

從另外一個角度，這次自民黨總裁選舉表明，黨內派系政治跟新生代政治家的矛盾已經擺在檯面。投票中除岸田派以外的所有派系沒有統一立場，派系首領已經很難控制新生代議員，這是自民黨政治中一個比較大的變化動向。派系政治被完全打破恐怕還需要比較長的一個過程，但這次選舉後黨內派系的重新組合恐怕難以避免，這個動向值得關注。

在總裁選舉中，中國問題成為焦點，對安全、外交課題的關注度遠遠超過經濟、民生領域，這非常值得關注。而且，像高市早苗這樣的極右翼政治家過去在總裁選舉中很難登上舞台，但這次她卻光明正大地作為候選人大肆宣傳其主張，在第一輪投票中得票並不少，表明日本的政治氛圍、輿論走向，以及自民黨內共識都在發生重大變化。目前，日本對華強硬的聲音佔據主流，對華友好的聲音幾乎發不出來，很像前兩年美國國內的政治狀況，這值得深入研究。

岸田本人過去曾經主張平衡外交，既重視美國、也重視中國，但他的主張近年明顯向美國方向偏，包括在涉台問題上的表態也非常值得關注。宏池會過去在中日關係中發揮了積極作用，但是現在岸田文雄作為宏池會的傳承人，能在多大程度上繼承這樣的傳統，在國內對華輿論惡劣的當下制止中日關係下滑，還需要觀察。

從中國方面來說，不管日本誰上台執政都應該保持「平常心」，同時對中日關係積極發揮政治引領作用。不得不說，我們期待的中日關係和日本部分政治家期待的中日關係並不一樣。中方應該引領中日關係朝著對雙方都有利的積極方向發展，而不能任由日本一些政客操弄、破壞兩國關係。特別是在台灣問題等涉及中國核心利益的問題上，中方要公開、嚴正地向日本表明立場，警示日方不要誤判形勢。

9月29日，岸田文雄當選日本自民黨總裁，任期為3年。他也由此將接棒菅義偉，成為日本第100任首相。這次選舉的結果倒沒有出乎人們的意料，第一輪主要是岸田文雄和河野太郎之間的競爭。第二輪競爭岸田文雄由於獲得了支持高市早苗的票而勝出。

袁征：岸田文雄執政後的日美關係走向

一、美日關係

岸田文雄來自廣島，曾擔任外務大臣，2016年他做了一件事——至少他是有功勞的，就是成功地推動歐巴馬總統對於廣島的極富爭議但也是里程碑式的訪問，當時引起很大的關注。他是官僚出身，加上來自廣島，對於二戰的歷史感受更深，更重視和平安全，相對溫和，重視協調。美國人對於他的印象還是認可的，認為他是親美的。根據日本時事社8月29日報導，在岸田文雄當選新一任自民黨總裁後，美國政府相關人士普遍感到鬆了一口氣，主流觀點認為岸田將會繼承以日美同盟為基軸的安倍、菅義偉兩屆政府的外交政策。這幾年，美國或多或少有些憂慮的就是日本政府領導層的不穩定性。菅義偉執政一年即告下台，再次引發了美國對於日本政局不穩的擔憂。日本領導層換得太快，美國政府有關人士透露說：「如果日本首相像『迴轉壽司』一樣不停換人，將是一場噩夢。」但美日同盟維持了這麼多年了，對於日本來說格外重要。

拜登政府上台執政以來，繼續實行戰略收縮，重心東移，將更多資源放到印太地區。拜登政府制衡中國、維護霸權的出發點和川普政府並沒有本質的差異，只是在策略和手法上有明顯的變化。在戰略定位上，美日之間有共同點，拜登團隊依舊將中國視為頭號戰略競爭對手。而從日本方面近年來發佈的國防白皮書來看，也把中國作為主要外部威脅，不斷渲染「中國威脅論」。而《防衛計劃大綱》則渲染「中國軍力威脅」，主張發展和提升日本軍事力量。日方戰略界普遍認為，中國已經成為日本的安全威脅。由於地緣政治的考量、釣魚島的領土爭端和海上生命線的認知，日本和美國在諸多問題上形成了共識。雙方互有需要，同盟關係日益強化。

之前在川普政府時期，美國大搞「美國優先」，安倍政府還是忍辱負重，亦步亦趨，追隨美國。拜登政府上台以來，大力加強同盟關係，「拉小圈子」，威懾和遏制中國，維護西方主導的國際秩序。日本首相菅義偉是首位受到拜登政府邀請到訪白宮的外國領導人。主要由於中國的因素，在美國的同盟體系中，日本的重要性在上升。

雙邊層面，拜登政府維持和加強美日、美韓、美菲、美泰等同盟關係。

三邊層面：美國還是會推進美日韓同盟。拜登政府非常希望重建美日韓合作，來抵禦來自朝鮮和中國的壓力。岸田「對韓國沒有強烈反感，傾向於推動合作」。

四邊層面：今年美日印澳已經搞了一次視頻對話，話說得很露骨，就是針對中國，要打造基於國際規則的開放、自由的印太。前兩天，四國領導人齊聚美國首都華盛頓召開「四方安全對話」（Quand）峰會，引人注目。四國定期舉行聯合軍事演習，「四方安全合作機制」影響力日趨上升，不排除未來演變成為軍事聯盟的可能性。這次四邊峰會聯合聲明中隻字未提中國，但或明或暗都是針對中國，核心還是談如何抗衡中國。

五邊層面：美國有意拉攏日本加入「五眼聯盟」，美、英、澳、加、新互通消息，未來有可能將日本拉進來。美國也樂見日本同北約國家英、德、法等國的勾連與合作。

拜登政府在不同場合強調，《美日安保條約》第五條適用於釣魚島。這是日方非常關切的一點。而菅義偉則表示「日美關係是日本外交、安全保障的基軸，是印太地區以及國際社會和平與繁榮的基礎」，並強調日美兩國進一步密切合作構築自由開放的印太地區。

有一種說法，說日本充當美國的附庸，為虎作倀。這種說法一方面是對的，即便到了今天，美日同盟中，美國依舊佔據主導地位，有更多的話語權。但另一方面，隨著美方要求日本承擔更多軍事義務的同時，這種同盟關係正朝著平等的方向發展。

在中美戰略博弈日益加劇的大背景下，美日各取所需，但如很早就預料的那樣，日本實際上早已選邊站在美國一邊。美日是盟友，雙方互有防衛義務，當然日本積極配合美國承擔更多軍事義務有其自己的考量：

其一，依託美國解決自身的安全問題。應對日益崛起的中國的影響力，包括拉住美國加強對釣魚島的防禦，應對東亞安全格局的變化，牽制中國的發展，獲取更多的海洋權益。

其二，通過承擔更多的軍事義務，逐步推動美國默認日本突破和平憲法的約束，為大幅修訂《和平憲法》，尤其是去除第九條做好鋪墊，從而「自我鬆綁」，實現日本恢復正常國家的目標。日本實際上是「借船出海」，不斷突破原有的限制。自冷戰結束以來，美國不願像過去那樣承擔軍事義務，不願提供更多的國際公共產品，反而希望盟國承擔更多的軍事義務，或維持地區穩定的責任。事實上，在安倍擔任首相期間，日本已經解禁了集體自衛權，美國並沒有明確反對。

其三，依託美日同盟，追隨美國，贏得美西方的支持，尋求日本國際地位的進一步提升。

岸田文雄是一位建制派人士，和安倍、菅義偉一樣，支持加強美日同盟，並擔憂中國的軍事擴展。岸田文雄上台後，日本外交不會有大的調整，還是會延續自安倍以來的日本對美政策。岸田治下的日本將繼續優先考慮聯盟，並會想方設法加強結盟。換句話說，鞏固與美國的同盟關係，繼續加強與美國的安全合作，是岸田文雄確定無疑的選擇。

美日同盟是日本對外關係的基軸，是美國亞洲政策的基石，不會因為一次選舉而發生大的變化。在岸田看來，日本應當與美國和其他志同道合的國家合作。岸田明確表示，「為了保護自由、民主、法治和人權等普世價值，在面對像中國這樣的專制政權的擴張時，我們需要堅定地說出該說的話，同時與擁有共同價值觀的國家合作。」

二、中日關係

鑒於美日兩國在安全保障方面的同盟關係，日本的對華政策很大程度上受到美國對華政策的影響。中美兩國的激烈競爭，以及在日本眼中認為中國在處理釣魚島、南海、台灣等事務上的日益強勢，自民黨黨內正在形成對華強硬的共識。

岸田文雄通常被認為是「鴿派」。在經貿層面上，他主張保持與中國的聯繫。但在安全國防上，岸田會追隨美西方其他國家在意識形態層面加大對華施壓，在國防安全上提升日本的力量以對抗所謂的「中國威脅」。

從這次選舉中的表態來看，各位候選人都傾向以更強硬的態度對待中國。競選期間，岸田文雄表示「要將『對抗中國』當成首要任務」。岸田文雄還曾表示，如果當選，他會強化國防和海岸警衛隊力量，不會盲目地堅守國防開支不超過國內生產總值1%的原則。岸田更加關注人權，強調人權、民主和自由的重要性，這將體現在未來日本對華政策上。事實上，岸田文雄支持通過一項譴責中國虐待維吾爾族人的議會決議，還表示要新設專責人權問題首相特別助理，監督中國如何對待維吾爾少數民族。他在官方推特帳號上攻擊中國，宣稱人們愈發擔心中國變得更加「專制」，日本是一個重視民主、人權等基本價值觀的國家，「將堅決應對台灣海峽穩定、香港民主、維吾爾族人權」等問題。他說，「通過與那些共享普世價值的國家合作，我會高舉自由和民主的火炬。」他還聲稱，「尖閣諸島」（即釣魚島及其附屬島嶼）是日本的固有領土，並將就此發佈相關政策。

競選期間岸田文雄頻繁對華「放狠話」，發表極端言論，就有專家表示，暫且可以認為這是一種競選策略，執政以後未必會走極端的右翼路線。不過，我認為，結合整體國際形勢，尤其是中美關係的發展和日本國內的對華認知，還有近年來日方對華的表態，我認為日方對華立場漸趨強硬將是大趨勢。

當然，岸田上台執政的當務之急是新冠疫情防疫和經濟復甦。因此，在繼續推進日美同盟關係的同時，尋求維持中日關係的相對穩定，或許是其重要訴求。如果中美關係有所改善，那麼夾在中間的日本或許能夠比較好地處理兩組關係的相對平衡。然而，如果中美關係繼續惡化，美國加大遏制中國的力度，那麼日本勢必追隨美國，從而使得中日關係再起波瀾。

未來岸田執政期間，有三件事情值得關註：

其一，日本在台灣問題上的立場值得關注。

自今年3月以來，美國聯手盟友不斷就台海局勢表態，渲染中國威脅論。包括日美2+2會談、日美峰會、日澳2+2會談、G7峰會等都提到台灣問題。拜登和菅義偉在今年4月會晤後發表聯合聲明，罕見地表達對台海局勢的共同擔憂，這一舉動被視為美日重新審視對華關係的開端。

岸田文雄談到台灣是「下一個大問題」。他曾表示台灣對日本是在經濟等方面的重要夥伴，歡迎台灣加入《跨太平洋夥伴關係全面進步協議》（CPTPP）。岸田曾表示，如果當選，他會領導日本政府與「崇尚自由、民主和法治等價值觀」的台灣加強合作。他說，繼香港和新疆問題之後，台灣可能是北京的下一個目標。岸田稱，如果台灣海峽發生戰事，日本會受到很大影響，因此日本應繼續加大防務建設，以應對外來的威脅。

其二，如何改善日韓關係，強化美日韓三邊同盟？

曾擔任過外相的岸田能否改善陷入低谷的日韓關係，使得美日韓三邊同盟有所突破？朝鮮問題、歷史問題、日韓政經關係這些都是相互關聯、互動的關係。

其三，陸基中程彈道導彈的部署問題。美國退出《中導條約》後，有意在西太地區部署陸基中程導彈，以加強威懾力。預計美方未來將向日本提出這樣的要求，而日本至今尚沒有表態。

我認為當下外語人才的培養中最大的問題就是還不夠最緊密地與國家人才戰略相結合。其中原因有兩個，一個是外語學科的內涵式改革不夠；另外一個是，人才的培養與國際關係、國際政治、區域國別領域的研究研判還沒有深度的交叉融合。

楊玲：日語的人才培養應緊扣國家人才戰略需求

北京第二外國語學院是1964年在周恩來總理親自關懷指導下建立起的一所外語類高校。上個世紀的60年代是一個國際局勢錯綜複雜的時代，1963年周恩來總理親自出訪亞非歐14國，為抗衡美蘇帝國對亞非的滲透、也為擊破美蘇企圖孤立中國的陰謀，中國進入了一個急需大力發展外交的關鍵時期。為此，在周恩來總理的親自關懷下，1964年北京第二外國語學院得以建立，同時建立的還有廣州外國語學院、大連外國語學院、天津外國語學院等四家外語類高校，這批外語類高校也成為了國家外語人才培養的新的一批重要基地。與此同時，出自深謀遠慮的戰略眼光，周恩來總理還同時在一批綜合類高校裡，包括吉林大學、南開大學、東北師範大學等建立了一批日本問題的研究機構，專門針對國際關係、國際政治、歷史、外交問題進行研究並培養專門人才。這兩條軌道從某種意義而言，從建立之初就具有不同的職能，一類以問題研究為核心，一類以解決當時急需的會說外語、能立刻從事外交外事工作的人才培養為核心，兩條軌道各司其職。由此，外語類高校在很長一段發展的過程中，相對比較集中在外語能力的培養與教育上。這也致使我們的外語類高校畢業生在畢業後需要付出更多更長時間的努力，在外語能力之外需要不斷加強對國際關係、國際政治、外交歷史領域、區域國別等領域的學習和歷練後才能真正站到勝任國家重要外事外交工作的崗位上。這也是之所以說外語人才培養需要緊扣國家人才戰略需求的一個重要原因。

從習近平總書記不久前在中央人才工作會議上的講話可以看出，科技人才是國家未來發展的關鍵和重點，總書記也同時提到雙一流大學在國家人才儲備中的重要職能。那麼，是否外語教育與人才儲備就不重要呢？並非如此。國家始終將外語學科的進步與發展放在戰略規劃中。2013年國家對外語學科進行了學科內涵與架構的改革，2020年發佈了新文科建設宣言。在此中，外語學科在文明互鑒中的重要位置不僅再次得到了強調，同時外語在跨學科融學科、複合型人才培養中的重要價值和作用也得到了確立。另一方面，國家也正在加強外語翻譯人才隊伍的建設，外語在講好中國故事、傳播好中國聲音中的作用更加毋庸置疑。可以說，在當下時代，外語前所未有大有作為，外語人才的培養也更加需要守正創新、與時俱進。

今天聽了各位專家的重要發言之後深受啟發的其中一點即在於，在日語的人才培養中，例如幾位專家都提到的明年的中日邦交正常化50週年，除了值得紀念的50年邦交歷史之外，中日在台海問題上劍拔弩張的程度完全不亞於中美關係等，對於這樣的一些國際問題，我想很多我們的教育者和日語學習者都沒有專家們這麼深刻的認識和問題意識，這是需要我們今後更多去關心關注的重要領域，它與我們的人才培養也有著密切關聯性。

目前全國有超過500所高校設置有日本專業，在校日語學習者多達幾十萬人，甚至日語的高考生也在快速發展突破20萬人規模。另一方面，中國年輕人對日本的印象和日本年輕人對中國的印象完全不一樣，身處為國育才、為黨育人的第一線，為誰培養？培養什麼樣的外語人才？怎麼培養至關重要。在當下外語人才的培養中，價值觀引領與思政教育都體現出前所未有的必要性與緊迫性。我個人在承擔中日政府間的雙邊貿易談判、中日韓教科書問題的研討等翻譯工作時均深刻體會到，外語介入的首先是立場和站位。

從這一意義上來看，正如「中評智庫思想者論壇」的名稱所示，不僅在國際關係、國際政治的研究與研判中，未來，在國家外事外交戰略決策中，在人才培養和人才儲備中，智庫都將日益呈現出其不可替代的重要價值和意義，這也意味著，智庫需要發揮其不可替代的日益重要的責任擔當。當然，在外語人才的培養中，在日語人才培養中，我們也希望智庫能更深更廣泛地產生作用。因此，準確的來說，我今天來參加這個論壇的首要目的應該是尋求解決方案。

當然，中日民間交流在中日關係中所起到的作用始終舉足輕重，我作為日語專業的負責人，多年來看到並經歷過很多日本民間財團在中日民間交流、中日關係中所付出的努力。例如伊藤洋華堂的「謝恩育英才團」、永旺1%俱樂部等都在中日民間交流中發揮了重要作用。他們在對中國的日語教育與人才培養的支持與贊助上不僅投入的力度夠大，而且持續時間夠長，有些項目甚至持續超過10年20年，毋庸置疑，其中也包含了中日兩國社會、文化的相互交流、滲透與相互理解，其深遠的價值和意義不容忽視。

中日兩國一衣帶水，兩國關係複雜而重要，我們作為日語教育者，站在人才培養的一線，培養什麼樣的日語人才、怎麼培養是我們最根本的任務與職責。為此，在加強學科的內涵式改革、做強做好外語學科發展的同時，定位好中日民間交流的價值和意義，做好中日民間交流、服務中日關係、培養出能緊扣國家人才戰略需求的日語人才是我們需要持之以恆付出努力去實現的目標。

感謝主持人邀請！我主要做中美關係研究，長期關注印太戰略，而日本顯然是美國對華印太戰略的重要一環。因此，我打算從印太體系對華總體戰略壓力的角度來分享一點淺見。我的核心觀點有二：一是中國當前正面臨一種類似晚清「海防塞防之爭」的地緣戰略困境，即同時面臨來自東南沿海和西南內陸兩個地緣戰略方向的高強度安全威脅。二是破解這一困局的鎖鑰可能就是在克什米爾。

王鵬：克什米爾或可成中國在印太的著力點

先說「海防塞防困境」。

受當前中美關係、周邊關係和台灣島內政局變化等因素影響，中國正同時面臨來自東南和西南兩個戰略方向的安全威脅，一種類似近代「海防塞防之爭」的地緣戰略困境正在凸顯。

一方面，中國在東海、台海、南海「海防」方向面臨軍事壓力急劇增大。台獨勢力坐大、拜登政府聯合地區盟友協防台灣，已使中國以和平方式實現統一的可能性大為降低。而東海釣魚島爭端、南海主權爭端亦在美國協調下與台海局勢緊密聯動，爆發軍事衝突的可能性正在上升。

另一方面，在中國西南內陸「塞防」方向，印度藉勢美國印太戰略，加大邊境挑釁力度、頻度，並在四方機制協調下，與美日澳等國實現東、西、南三個戰略方向上的海陸空天網協調聯動，對中國構成更為迫近的安全威脅。因此，如何把握輕重緩急、統籌應對兩個不同戰略方向之威脅是中國的當務之急。

對此，中國目前實際採取的戰略是東南為主、西南為輔，因此對次要戰略方向上的主要對手印度儘量採取安撫策略，希望通過轉圜雙邊關係而在意圖層面降低印度深度捲入美國印太戰略、從側翼打擊中國的可能。然而，此前中國接納印度加入上合組織，以及在2019年印巴克什米爾衝突中保持克制與相對中立立場等，都不僅未能換取印方正面回應，反而在此後加大挑釁力度，強化對美策應，而中國則憑白遭受戰略信譽和中巴關係的損失。

縱觀印度立國以來矢志不渝、見縫插針、強行推進的大國沙文主義圖謀、旨在獨霸南亞的地區擴張主義戰略及其對西藏地區的領土野心，尤其是鑒於印度1962年在中國內外交困之際悍然發動邊境戰爭、2017年挑起洞朗對峙、2020年趁新冠疫情再起拉達克挑釁並積極回應美國打壓中資企業、推動產業鏈轉移等一系列事件中所表現出的乘人之危、落井下石的機會主義策略偏好，指望印度在中國東南「有事」時保持中立、不在西線海陸「生事」，已幾無可能。一旦台獨勢力宣佈「建國」迫使大陸以武力收復，或在東海、南海爆發中高烈度軍事衝突，則印軍必從西南進犯，並配合美軍在印度洋切斷中國海上能源-外貿生命線，從而陷中國於腹背受敵、兩線作戰之險地。對此，中國須有清醒客觀之認識，切不可因自身善意而陷入願望思維的陷阱。

再談中國的破局之道。

克什米爾是印巴矛盾的死結，無解。當有外力強烈支持或策動時，印巴或將在克什米爾再度爆發中高烈度軍事衝突。該情況對中國利大於弊：

第一，有利於將印度戰略焦點從中印邊界、南海向克什米爾、印巴邊界轉移，從而減輕中國的直接軍事壓力。若東南沿海發生戰事，中國無盟友，只能孤軍奮戰，完全依靠尚不佔優的本國海空軍力與美、日、台聯軍正面對抗，且不排除韓、澳、印、菲、越等國加入敵方。中國的印度洋生命線也將在麻六甲-安達曼群島-迪戈加西亞一線面臨美國、印度、新加坡、印尼、馬來西亞等國的封鎖威脅。反之，如果戰事發生在克什米爾-印巴邊境一線，則巴基斯坦處第一線，不得不傾盡國力正面對抗印度；而中國居二線，地區軍事壓力大為減輕，戰略迴旋空間亦得以提升。中國無論直接支援巴方，還是突然增兵藏南，或拉攏孟加拉，或支持印度國內獨立運動、反政府勢力，都能以極小代價和風險取得迫使印軍疲於奔命而無力北上、東進的戰略優勢。

第二，有利於牽制、疲憊印度，削弱其經濟發展潛能。東南沿海一旦發生戰事，則勢必對我東南財稅重地長三角、珠三角構成直接威脅，從而加速產業外移，毀傷中國經濟核心優勢。反之，如果戰事在印巴邊境展開，則遠離中國經濟重心，不僅於中國無損，反而將極大破壞印度的投資與營商環境。如果戰事長期化，並以不對稱戰爭的形式演化為一場在成本上對中巴有利、對美印不利的持久戰，則更有望驅使國際資本與產業鏈拋棄印度，遲滯甚至打斷印度的工業化、現代化進程，最終對印度民命國運造成難以逆轉的毀傷。

第三，有利於強化巴基斯坦對中國的戰略依賴。巴單獨無力抗衡印度，故當矛盾激化、衝突升級後，巴外援剛需必然陡增。美俄重印而輕巴，故巴只能指望中國，從而防止巴在中美間搖擺、首鼠兩端，進一步鞏固中國在中巴關係中的主導地位。

第四，有利於在穆斯林世界揭露印度的真實野心，同時維護中國正面形象，破除西方藉「新疆問題」抹黑中國的圖謀。若東南沿海發生戰事，中國將被西方主流媒體抹黑為「專制的大陸入侵民主的台灣」、「大國欺凌菲、越等小國」。而印巴戰事則有助於將國際輿論焦點從中國移走，並通過媒體運作將印度形塑為穆斯林世界的公敵，鼓動全球伊斯蘭戰士、尤其是巴基斯坦、阿富汗以及克什米爾地區的普什圖族武裝力量以印度為首要攻擊對象。

第五，戰爭的規模、烈度可控。印巴同為有核國，且在擁核後逐漸形成了一定的戰略穩定性及若干危機管控機制。當印巴軍事衝突過度升級後，聯合國五常也將干預。而中國則需與俄、巴等國協調立場、共同進退，確保戰時態勢和戰後格局朝著有利於中、俄、巴而不利於美、印的方向發展。

當印度在中巴聯手反制的打擊下遭到削弱和挫敗後，必然會向友邦求援。鑒於中、印、巴三國體量，有資格在這場南亞大博弈的天平中投擲砝碼的全球性大國僅有美、俄。先討論印度尋求美援的情況。面對印度的訴求，美國有三種選擇：拒絕支援、部分支援、全力支援：如果美國拒絕支援，則印度將不再信任美國，日、澳等國也將懷疑美國經略印太、圍堵中國的決心與實力，從而產生離心傾向。印太戰略、四方機制遂不攻自破。此情況對中國極有利。如果美國出於對印不信任或保存實力等考量而有所保留，僅予以部分支援，則結果亦與上相類似。

如果美國全力支援印度則將出現如下地區及全球戰略後果：第一，印度政府或因向美讓渡主權而面臨國內合法性危機。第二，印度徹底投靠美國則必將失和於俄，從而喪失左右逢源的外交優勢。印度要獲取美國強力支援，就必須成為美國鐵桿盟友；而在美俄敵對關係不變的前提下，印度此舉必然刺激俄羅斯，導致兩國關係離心分化。第三，美國為支援印度而分兵南亞-印度洋地區，則中國大陸在台海面臨的軍事壓力降低。美國全力支援印度，客觀上將分散資源到南亞-印度洋地區，從而削弱在東亞-西太平洋地區集中力量圍堵中國、協防台灣的能力，中國大陸在東海、台海、南海軍事壓力相對下降。當美協防台灣、釣魚島的意願與能力下降後，日本深度捲入台海、東海戰勢的可能性亦將隨之降低，故對中國大陸有利。第四，中國可進一步利用不對稱競爭-成本強加戰略牽制、削弱美國在南亞-印度洋地區的軍力和總體國力。

接下來討論印度尋求俄援的情況。面對印度的訴求，俄羅斯同樣有三種選擇：拒絕支援、部分支援、全力支援：如果俄國拒絕支援，則印度將不再信任俄國。俄印關係破裂後，中國可順勢協調俄方，將印度從上合組織踢出。如果俄國出於種種考量而部分支援，則結果仍與上類似。如果俄國全力支援印度，則必將使中俄出現嫌隙，從而使美國有機可乘，對中俄不利。美國對中俄同時構成的巨大威脅是主要矛盾。只要這個主要矛盾存在，其他次要矛盾就會受到壓制。因此，在美俄關係未獲徹底改善的前提下，俄羅斯冒著犧牲中俄協同的風險，轉而全力支援親美的印度的可能性較低。

綜上，比較分析可知，在美俄敵對的給定條件下，印度面對激增的中巴安全壓力，無論其主觀上選擇倒向美國還是倒向俄羅斯，其客觀結果都是：第一，印度及其支持國都將被迫「成本強加」；第二，印度與另一方的特殊戰略關係受損，譬如印度倒向美國則印俄關係受損，反之亦然。

從美、俄、印、中四方博弈的當前態勢和發展趨勢看，印度在中巴壓力陡增的情況下有較大可能被迫選邊美國，則中國可順勢藉機分化印俄；在分化印俄的基礎上，進一步踢出印度、重組上合，使其能為中國所用；然後支持巴基斯坦通過不對稱競爭-成本強加戰略直接打擊印度，間接消耗美國。

2021年9月29日，是中日邦交正常化49週年的日子，但在菅義偉內閣聯手美國持續對華打「台灣牌」造成中日關係緊繃的背景下，兩國都似乎缺乏慶賀的氣氛，日本社會更是充斥政權更迭的漣漪。就在當天，日本自民黨總裁選舉經過二輪激烈的投票角力，得到黨內安麻派系支持的前外務大臣岸田文雄以257票的總得票數擊敗現任行政改革大臣河野太郎，當選自民黨第27任總裁。

王鍵：岸田內閣涉台動態初探

根據日本的多數黨領袖將出任首相的規則，岸田文雄將在10月4日舉行的臨時國會上經「指名選舉」後成為日本的第100位首相，日本亦將進入岸田執政時代。岸田歷任日本自民黨政策調查會長，以及外務大臣與防衛大臣等，有豐富的外交經驗，也是自民黨岸田派領袖。

自民黨總裁選舉雖然塵埃落定，但即將成立的岸田內閣將面臨執政後諸多內外交困的現實難題，如疫情困擾下的日本經濟衰退依舊嚴峻，如何尋求抗疫與重振經濟則是岸田面對的重大課題。而且岸田內閣成立伊始，就面臨政黨重新洗牌的眾議院選舉（2021年11月）以及參議院選舉（2022年7月），是否能持續維持自民黨執政黨地位的國會議席數量，亦是岸田面臨的最嚴峻考驗。

再從日本自民黨集體右傾的政治生態和深受美日同盟制約的政治環境來看，岸田內閣勢必維持一定程度的對華強硬態勢，而其涉台趨向更值得我們重視。台灣問題事關中國核心利益，事關中日關係政治基礎。

當下中日關係處於極度敏感的狀態，台灣問題尤為中日之最大焦點，中美戰略對峙下的岸田涉台動態顯然是觀察中日關係的晴雨錶。當下中日主流民意都希望兩國關係能有改善，尤其是日本經濟界更期盼中日經濟進一步密切合作，以推動日本經濟儘快擺脫下滑。近年來在中日共同努力下，亦取得一系列耀眼的業績，2017年習近平國家主席兩次與時任首相安倍會晤；2018年恢復中日政府首腦互訪；2019年6月達成中日大阪十點共識，12月中日韓三國首腦會晤在中國成都舉行等。再就是在中日的共同推動下，2020年11月15日，《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）得以簽署，成為全球最大之自貿體。2021年9月16日，中國商務部向CPTPP保存方新西蘭提交中國正式申請加入CPTPP的書面信函；再有，多邊貿易框架下的中日韓三國自貿區亦持續推進中。

中國連續多年成為日本最大的出口貿易對像國，我們希望中日經濟合作與中日關係的改善相輔相成、趨利避害、砥礪前行。而且2022年是中日邦交正常化50週年，亦是北京冬奧會舉辦的年度；中國對東京奧運會給予了大力支持，亦希望日方信守承諾，與其他國家一道積極支持北京冬奧會。

一般輿論多認為，在日本自民黨整體右傾親台的大趨勢下，岸田內閣或將繼續沿襲菅義偉內閣的涉台走勢，繼續與美國合力持續介入台海事務。大致看來，一是要看未來的中美關係如何演進。當下影響中日關係的美國因素空前增大，但最近美國拜登政府對華政策亦出現一些新的勢頭。9月21日，在聯合國總部舉辦第76屆聯大一般性辯論中，第一次以美國總統身份登上聯大演講台的拜登宣稱，美國不尋求「新冷戰」，美國準備與任何國家合作，共同面對挑戰，「即使我們在其他領域存在嚴重分歧」。拜登講話顯然是對中國發出的「呼籲」。雖然9月24日在華盛頓舉辦的首次美日印澳「四方安全對話」峰會充滿冷戰色彩，但美國在遏制中國的同時，亦開始適度調整對華強硬態勢，企圖藉助對華貿易挽救其經濟頹勢，這勢必影響日本對華取捨。其次，要看岸田新內閣是否留用或重用親台政客入閣，如防衛大臣岸信夫及副大臣中山泰秀等。岸信夫現在是日本親台勢力的總代表，防衛大臣之外還兼任日本國會「日華懇」幹事長，以及日本自民黨「促進日本與台灣經濟文化交流的年輕議員會」會長。今年日本7月頒佈的嚴重干涉中國台灣問題的《防衛白皮書》，就是完全按照岸信夫的旨意制訂的。出身反華政客世家的中山泰秀更是多次發表涉台言論，助力岸信夫親台。

台灣問題事關中國的核心利益，我們希望岸田在涉台問題上切實遵守中日四個政治文件的原則與日本對華外交的底線。近年來美國出台《台灣交往法》（2018年3月）《台北法案》（2020年3月）等嚴重觸及中國主權的一系列涉台法規，試圖形成新的涉台政策框架。同時，岸信