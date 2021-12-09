上緯新能源（SRE）結合日本自然電力株式會社（自然電力），宣布攜手推動九州地區離岸風電發展，深化台日民間經貿往來的內涵，揭開跨國綠能產業交流之新局面。

SRE指出，基於台灣與日本地理條件之相似性，雙方日前完成簽訂協議，透過合資方式投入九州地區周邊廣闊海域之離岸風電開發計畫，未來將積極結合上緯新能源在台灣所累積的相關技術與實務經驗，以及自然電力深耕多年的在地優勢與開發可再生能源的實績，攜手推動九州地區離岸風電發展，深化台日民間經貿往來的內涵，揭開跨國綠能產業交流。

據悉，隨著日本政府宣示擴大發展可再生能源的目標，日本政府也通過「再生能源海域利用法」，日本離岸風電市場正蓄勢待發。日本政府在2018年設下目標，預計在2030年前讓可再生能源發電比重增加到22-24%，爾後又在2021年宣布將落實更多措施，讓此目標進一步提升至36-38%，包括離岸和陸域風力發電容量將增長至10GW的規模 。