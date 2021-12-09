南華早報報導，前日相安倍晉三發表挺台言論後，中國外交部長助理華春瑩1日約見日本駐中大使垂秀夫時威脅，若日本對台灣議題這樣繼續下去，中國可能會「重新考慮」中日關係。

報導並形容，華春瑩約見垂秀夫時，雙方會談是在「十分緊張的氣氛中進行」。而中日關係也因安倍的發言「面臨風險」。

這名人士指出，日方曾要求中方不要公開垂秀夫與華春瑩會談的情況，但中方卻予以公開，這讓日本感到沮喪。日方因此向中方轉達了，日本正考慮取消日中兩國部分工作層級對話的想法。

根據報導，了解兩人會談情況的知情人士透露，華春瑩一度威脅垂秀夫說，如果日本「繼續沿著這條路（安倍的表態）走下去」，中國將「不得不重新考慮」如何處理中日雙邊關係，以及中國「如何對待日本的方式」。

這名要求匿名的知情人士表示，華春瑩要求日本方面闡明在台灣問題上的官方立場，得到的回應是，安倍晉三不再是日本內閣成員，他的言論只是以「個人身分」發表的。

安倍晉三1日以視訊方式出席台灣國策研究院論壇並發表演講時表示，「台灣有事等同日本有事，也等同日美同盟有事」。在北京的人，尤其是中國國家主席習近平，絕對不應對此有誤解。當晚，華春瑩便緊急約見垂秀夫，表達中方強烈反對的立場。

日媒報導，在華春瑩約見垂秀夫後，日本內閣官房長官松野博一2日在記者會上也表示，日本政府無法解釋安倍的言論，因為他已經離開了政府。（編輯：繆宗翰）1101209