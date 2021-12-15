大陸外交部發言人趙立堅今天（15日）主持例行記者會。有記者提問，據報導，14日美國國會眾議院通過參眾兩院商定的「維吾爾強迫勞動預防法案」，並已在參議院審議後提交總統拜登簽署。中方對此有何回應？

趙立堅表示，中方堅決反對美國國會借涉疆問題干涉中國內政。美國一些政客反覆藉涉疆問題造謠生事，這是打著人權旗號搞政治操弄和經濟霸凌，企圖「以疆制華」，遏制中國發展，他們的險惡圖謀絕不會得逞，只會讓美國政府和國會在中國的信譽和形象進一步崩塌。

趙立堅指出，強迫勞動的帽子非美國莫屬，美國至今約有50萬名從事農業勞作的童工，有24萬到32.5萬婦女和兒童遭到性奴役。過去5年，每年被販賣到美國從事強迫勞動的人口多達10萬，美方應正視並解決好自身嚴重的強迫勞動問題。我還要強調，美國政府對印第安人才是真正的種族滅絕。美國印第安人口從15世紀末的500萬減至現在的25萬，減少了20倍。時至今日，印第安人在美國政治、經濟、文化、社會生活等領域處於邊緣地位，遭受長期廣泛系統性歧視。印第安人保留地面積僅佔美國領土2.3％，印第安人生存條件極差，一些保留地甚至被美國政府當作有毒或核廢料的垃圾桶。僅以亞利桑那和新墨西哥兩州交界的納瓦霍族部落為例，該部落約1／4的婦女和嬰兒體內含有高濃度放射性物質。

趙立堅說，「中國有句俗話，泥人經不起雨打，謊言經不起調查。」新疆存在所謂「種族滅絕」和「強迫勞動」，是一個世紀謊言，但在美國卻正在成為政治正確，我們對此深表遺憾。中方捍衛國家安全、發展利益的決心堅定不移。如果美方一意孤行推進有關法案，中方必將作出堅決回應。