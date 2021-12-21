大陸外交部發言人趙立堅今天（21日）主持例行記者會。有記者提問，五眼聯盟外長、七國集團外長以及歐盟高級代表日前分別就香港特區第七屆立法會選舉發表了聯合聲明，中方對此有何評論？

趙立堅表示，針對個別西方國家相互勾連，對香港特區第七屆立法會選舉說三道四，對香港民主法治指手畫腳，粗暴干涉中國內政的行為，中方表示堅決反對，強烈譴責。完善香港特區選舉制度是全面準確貫徹「一國兩制」方針、全面落實「愛國者治港」原則、確保香港民主沿著正確軌道向前發展的必要之舉。剛剛結束的香港特區第七屆立法會選舉是落實新選舉制度的一次成功實踐，是發展符合香港實際情況、具有香港特色民主制度的重要跨越。選舉過程公平公正、公開、安全、廉潔，選民各項民主權利得到了充分尊重和保障。

趙立堅強調，在英國殖民統治下，香港沒有任何民主可言，香港居民從未享有真正的民主、人權和自由，但從來沒有哪個所謂民主國家就此表達過關切。在香港民主形式不斷豐富發展、民主質量不斷改善提升的時候，個別西方國家卻跳出來，大言不慚就中國一個地方行政區域的民主選舉表達所謂關切，頤指氣使地攻擊指責香港的民主和法治，這充分暴露出他們的虛偽嘴臉和搞亂香港、遏制中國發展的險惡用心。這些個別西方國家應該正視香港已經回歸中國24年的現實，恪守國際法和國際關係基本准則，立即停止以任何形式插手干預香港事務、干涉中國內政，任何妄想破壞香港繁榮穩定的行徑都將注定失敗。