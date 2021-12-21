美國官員表示，擴散迅速的COVID-19變異株Omicron已成為美國主流病毒株，紐約市週末期間病例激增，德州1名未接種疫苗的中年男子病故，成為全美首位死於Omicron的個案。

路透社報導，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）病例激增情形讓公衛官員憂心，擔心耶誕節和新年假期後染疫人數會暴增。

美國疾病管制暨預防中心（CDC）今天表示，根據截至18日的一週基因定序數據，Omicron目前已占全美新增確診病例73%。

隨著Omicron變異株在美國東北部一帶快速擴散，截至昨天的紐約市單週新增COVID-19病例攀升60%。紐約單日新增病例數已經連續3天創下疫情爆發以來新高。

美國公共衛生學會（American Public Health Association）執行董事班傑明（Georges Benjamin）指出，紐約市現況可以作為一個指標，預測國內其他地區將出現的情形。由於紐約市接種率相當高，與其他疫苗接種率不足的城市與州相比，紐約的確診數恐怕只是冰山一角。

美國61%已完整接種疫苗，當中30%已打追加劑，然而已完整接種者突破性感染病例正在攀升。

Omicron在已接種疫苗人口中引起的症狀似乎較輕微，部分醫療專家依然樂觀認為這波疫情可能不會像前幾波疫情一樣造成住院率和病故人數激增。

不過，德州哈立斯郡（Harris County）法官希達哥（Lina Hidalgo）在推特上表示，郡內東部1名未接種疫苗的50多歲男性因感染Omicron變異株，今天病故。休士頓所在的哈立斯郡也是德州12月6日出現Omicron首例的地點。

法新社引述白宮發言報導，總統拜登並不打算「封鎖全國」來因應COVID-19病例激增一事。

白宮新聞秘書莎琪（Jen Psaki）今天說，拜登將在明天發表的演說中強調接種疫苗來對抗COVID-19的好處。

莎琪對媒體表示：「這場演說並非攸關封鎖全國，而是要直接清楚向美國人民概述接種疫苗的益處，以及我們將採取哪些措施來增加疫苗取得和檢測。」