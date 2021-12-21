「完善選制」後的首屆香港立法會選舉落幕，未來香港政局的新態勢是否影響台港情勢，資深兩岸學者趙春山表示，香港將完全聽大陸行事成立法行政「一條鞭」，他再形容，香港形同從「一國兩制」成為「一國一點多制」。

中華港澳之友協會今舉行「香港立法會選舉與台港新情勢發展」座談會，談及台港新情勢，淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山直言，香港立法會的選舉結果對中共來說，反映「一國兩制」的現實需求和實事求是。

他說，北京祭出香港國安法，並修改選舉制度，「從港人治港，到愛國者治港」，立法會選舉泛民派缺席，港民投票意願低，建制派近乎清一色全勝，未來立法會聽不到雜音，符合北京的期待，香港的「一國兩制」制度，更可說是「一國一點多制」。

趙春山又說，原先香港的「特殊」是中國的資產，但如今的發展卻變成了負債。他指出，鄧小平設計一國兩制原是對台灣作為示範，這樣一個給香港在金融、地理位置、管理經驗的特殊地位，同時也對大陸本身帶來幫助。

趙春山說，但這個特殊最後變成負債，「不僅兩制離ㄧ國越來越遠，還出現認同問題」。此外，近年不僅美國通過香港人權民主法案，台灣很多政治人物參與香港民主活動，對中共來說，原先寄望香港成為與台灣的橋樑，現在卻擔心成為港獨和台獨的匯流通道，造成負面外溢效應。

至於台灣今後要如何面對台港問題，趙春山表示要與時俱進，包括思考港澳條例的適用等。他提醒，中共處理香港問題手法值得我方借鑑，「面對港獨和外力干預，中共絕對不會手軟」。

中華港澳之友協會榮譽會張五岳表示，過去兩制下的香港可視作兩岸關係的緩衝，但如今台港關係冰凍的程度反倒比兩岸關係更加倒退，是值得關注的現象。他仍認為港澳條例仍有維持的必要，「不要小看港澳條例的存在」。

淡江大學中國大陸研究所助理教授洪耀南表示，台港台面上互動很冷，但卻出現「民間熱」的現象，從港人在台人數急劇上升可觀察到。

國民黨立委陳以信說，蔡政府說要「撐香港」，但淪為空言。他指出，個案上，許多因政治因素來台者得不到完善庇護；通案上，許多港人希望移居來台，政府看似端出很多措施，卻沒看到具體結果。