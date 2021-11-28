中職台灣大賽第2戰繼續在洲際棒球場進行，統一獅隊為了突破中信兄弟左投呂彥青，先發打線中排出6名右打者，排上對戰數據較佳的羅國龍擔任先發右外野手；兄弟則只有中外野岳政華換成陳文杰。

本季羅國龍碰上呂彥青，4次交手中敲出2支安打，另有1次四壞球保送，對戰打擊率高達6成67，在考量對戰情況下，生涯首度被排進台灣大賽先發。

職棒生涯來到第8年，羅國龍首度進到28人名單，並在系列賽第2戰就被排進先發，他坦言比自己預期的還要早先發，「有想過說如果是呂彥青投，上場機率就會比較高，但沒想到他會擺在第2場。」

羅國龍前2次隨隊出征台灣大賽在場下擔任「啦啦隊」，但他笑說看球比在場上更緊張，今天真的被排進先發，從賽前熱身到練習，他都像面對例行賽一樣，「心情還是跟平常一樣，總冠軍賽就只是人比較多而已，昨天在下面看也沒有感覺太緊張。」

「這2天賽前打擊練習時狀況就感覺不錯，不會去想例行賽對戰如何，很有信心。」羅國龍透露，這次因傷只能隨隊的潘武雄賽前也會擔任餵球投手，幫忙模擬對方投手，也會與學弟們分享觀念，「他說簡單化一點，打出去就不用管，想得太複雜搞不好實際上也不是這樣子。」

統一獅隊先發陣容

第1棒：陳傑憲，中外野手

第2棒：林靖凱，二壘手

第3棒：林安可，指定打擊

第4棒：郭阜林，一壘手

第5棒：蘇智傑，左外野手

第6棒：羅國龍，右外野手

第7棒：陳鏞基，三壘手

第8棒：林岱安，捕手

第9棒：林祖傑，游擊手

投手：霸能

中信兄弟隊先發陣容

第1棒：王威晨，三壘手

第2棒：江坤宇，游擊手

第3棒：許基宏，一壘手

第4棒：陳子豪，右外野手

第5棒：周思齊，指定打擊

第6棒：詹子賢，左外野手

第7棒：岳東華，二壘手

第8棒：陳文杰，中外野手

第9棒：陳家駒，捕手

投手：呂彥青