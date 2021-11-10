57歲女演員李芳雯過往拍過多部八點檔，外型豔麗、個性直率敢言，是不少觀眾心中的本土劇女神。近日她現身北市木柵動物園，儘管沒有華服和妝髮，保養得宜的臉蛋和身材仍驚艷眾人。

李芳雯5日透過臉書上傳一系列去動物園的照片，畫面中，李芳雯戴著黑色畫家帽，留著及耳短髮，襯托V字小臉，膚質白皙光滑，幾乎找不到瑕疵，身穿白色字母寬鬆T恤，仍可從側身看出前凸後翹的火辣曲線，網友忍不住大讚：「去看動物還化得那麼美，應該是動物看美女」，李芳雯將一切歸功於科技，回：「素顏～美顏相機強大。」

李芳雯在文中表示：「心血來潮～到動物園走走～我最愛的老虎今天竟然休息（小失望）～走了兩個半小時～貓空喝茶看夕陽～晚上準備看電影（007）完美的一天。」她在空無一虎的老虎區前噘嘴拍照，讓不少網友打趣說公老虎可能是怕母老虎兇才躲起來，李芳雯幽默自嘲：「我就是母老虎，還怕啥？」

秉持「不婚不生」主義的李芳雯，已規劃好老年生活，據《聯合報》報導，李芳雯將台北的房子以2500萬賣出，每個月花4.5萬台幣租屋，認為自己熱愛四處遊玩，未來要住哪並不知道，與其有房子，不如留現金，未來也想搬進養生村享晚年，無拘束又隨性的生活令不少網友欽羨。