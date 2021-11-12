26歲網紅黃琳就讀世新大學時就被封為「世新女神」，擁有天使臉孔及魔鬼身材，時常在社群放送美照，大方展露出性感的火辣身材曲線，黃琳今12日在Instagram曬綁辮3連拍，讓網友喊「看不到辮子」。

正妹網紅黃琳五官非常精緻神似大陸Angelababy，也被網友戲稱「超兇版Angelababy」，12日在社群網站與粉絲分享綁辮子成果，她表示：「我就是想發幾張自拍，炫耀一下手殘的我學會了自己綁這些小辮子。」3張自拍照中除了可以看到黃琳頭頂著度假風漁夫帽側邊有著細長的小辮子，而她穿著針織衫僅扣一顆鈕釦，內搭小可愛，在自拍時上身呈現超近特寫，讓渾圓雙球全見客。

許多網友看到3連拍，便在PO下留言表示：「好可愛」、「看不到辮子」、「超讚的!很適合喔、「綁這樣好看」、「妳美得過分」、「先不看辮子」、「越來越多樣化造型了呢」、「辮子可愛，你更可愛」、「小妞下巴越來越尖」，辮子造型紛紛獲得粉絲一致好評。

日前全台三級警戒時，黃琳也飛到夏威夷度假兼打疫苗，隨著天氣變冷，她也翻出舊照PO度假時的性感照片，可以從照片見她穿著一件桃紅色比基尼趴在躺椅上，而比基尼布料少到讓她美尻全都露出，在寒冷的冬天裡注入一股暖流。

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