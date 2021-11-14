大陸流量女星楊冪昨(13日)受邀出席時尚活動，席間更換二套禮服，而她與陳偉霆攜手走毯時卻不小心踩到裙擺，成為當日活動的小插曲，也讓楊冪因彎腰好身材全現形。

楊冪到哪都不意外地再次成為眾人矚目的焦點，她穿上低胸蝴蝶結幾何圖形禮服和陳偉霆攜手走紅毯，但不小心被裙擺絆了一下，楊冪重心不穩便彎腰前傾，讓她波濤洶湧的上圍全現形，而在一旁的陳偉霆趕緊攙扶，這一幕全被現場的鏡頭補獲，但楊冪仍神情鎮定優雅走完紅毯；另外，在宴會開始後楊冪換上另一套類似黑色星空羽毛禮服，展露無暇美背及高雅氣質，到了晚會開始燈光漸暗下禮服似乎多了點點星空效果，讓她的明星光環再次展現。

楊幕(左)和陳偉霆攜手走紅毯，不小心被裙擺絆了一下。(圖／微博)

時尚慈善晚會邀請到宋茜出席，她以一身黑色馬甲開深V到肚臍禮服艷壓全場，貓耳朵禮服前後綁帶設計，讓宋茜胸前的C級雪球風光盡出，絕對是當晚最火辣造型，讓粉絲驚呼「好白好美好瘦好辣」、「老婆今天絕美太辣了」、「老婆太美了我血槽空了」、「今晚好美」、「絕美小茜」、「宋茜是神吧」。

芭莎慈善晚宴在在深圳舉行，出席的藝人還有阿sa、Angelababy、景甜、鍾楚曦、辛芷蕾、宋佳、蔡少芬張晉等，而一場慈善晚宴也讓陳偉霆遇到2任緋聞前女友阿sa、Angelababy增添不少話題。