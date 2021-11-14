37歲混血女星許瑋甯擁有義大利、台灣血統，皮膚雪白、五官精緻，近年在影劇圈表現亮眼，曾以《16個夏天》榮獲金鐘女配，但她不以此自滿，最近成立內衣品牌，分享一張辣照，不只造福大批網友，連林心如都大呼要噴鼻血了。

許瑋甯12日透過社群平台上傳一張9九宮格照，畫面中，她放下及胸長髮，上半身只穿黑色蕾絲內衣，搭配一件黑色長褲，跪坐在床上，凹凸有致的好身材一覽無遺，好友林心如盛讚：「流鼻血了」，六月蔡君茹直呼：「老闆娘好性感」其餘網友也留言誇獎：「美成這樣合理嗎」、「這視角！太辣」、「好會拍照哦」。

值得注意的是，其中一張剛好是胸部特寫，隱約露出一排神秘的數字刺青，截稿之前已破4.8萬網友按讚，據悉這是外公、外婆家的經緯度，表弟妹也都有，像是家徽一樣的存在，另外，她的手臂內側也有幸運草刺青，和林心如、謝佳見一起刺下友情的證明。

讚數第二多的則是許瑋甯的嘴唇特寫，吸引1.8萬網友點讚，畫面中，她雖然沒有露全臉，但橘紅唇色配上潔白貝齒，相當賞心悅目，網友讚嘆：「嘴唇真的超級性感」、「真的好美」、「好漂亮的嘴」，而許瑋甯也特地標記造型師的IG帳號說：「有中，謝謝超會弄頭髮把我弄超美的專專。」