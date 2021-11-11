浩角翔起、籃籃、張家瑋與鮪魚一行人於日前造訪屏東小琉球。（民視提供）

民視《綜藝新時代》本周播出浩角翔起、籃籃、張家瑋與鮪魚帶大家「偽出國」，一行人於日前造訪屏東小琉球，這裡的珊瑚礁海域是全世界海龜密度最高的地方，節目一開場就在知名景點「花瓶岩」歡樂開場，還亂入在一旁打沙灘排球的一群人，找到當地職人阿瀚帶大家體驗導遊的職業，外型陽光帥氣的他讓女藝人眼冒愛心，職人的工作內容包含景點嚮導、辦理入住以及帶客人用餐，把當地最蓬勃的觀光業的辛苦介紹給大家。

接著大家來到碼頭準備上船，阿瀚表示自家的船隻因為有可以保護海龜的設備，所以海龜特別喜歡靠近他們家的船，但出船前需要檢查，所以製作人就提議以「海龜翹」決勝負，沒想到比賽過程中張家瑋一動也不動，讓製作人大聲檢舉，一群人陷害她下水檢查設備，讓她氣的大喊：「誰陰我？」傻大姐的個性也讓現場笑翻。

在船上藝人們好奇的問客人今天想去哪裡，結果竟然出現了「美人魚」的聲音，浩子立刻就cue鮪魚獨舞，接著又說大家一定沒看過美人魚跳鋼管，直接又cue了張家瑋，沒想到張家瑋腳一蹬就爬上鋼管大秀舞技，婀娜多姿的身材加上「犯規」的泳衣，直接讓現場high翻天，浩子也為了電視機前面的觀眾要求張家瑋正面對著攝影機再跳一次，讓職人阿瀚直呼：「快給我衛生紙！」

可怕的是浩子玩到興頭上，竟然自己也開始跳起了自創的鋼管舞，讓在一旁的籃籃直呼：「吼唷，不要破壞氣氛啦!」在一旁的阿翔更化身茅山道士，拿著領隊手冊作勢畫符，邊吐口水邊唸咒：「呸！退！呸！退！」要把髒東西擊退，逗的遊客們笑到合不攏嘴。

在透明船艙看海龜之後，鮪魚要出機智問答考所有人，帥氣的職人阿瀚則是先問她「獎勵是甚麼再考慮要不要做答」，沒想到鮪魚羞回：「獎勵是你說甚麼我都好」，讓現場氣氛瞬間爆裂粉紅色泡泡，在答對題目後，浩子要請鮪魚上前跟職人領獎，阿翔搞笑提醒職人：「甚麼都可以是沒錯，但我們都會拍下來，你好好思考一下。」鮪魚也略顯害羞的推了職人說：「希望你好好講。」他則面露羞澀的說：「那我還是先去想想好了！」現場曖昧指數讓眾人驚呼，鮪魚大方「撩」哥也讓人大呼可愛。