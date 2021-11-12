春節將至，指揮中心宣布春節返台檢疫方案有14天、10＋4與7＋7三方案，引發外界爭論，台北市長柯文哲直言，這真的整死人，新北市長侯友宜也說，中央方案一變再變，最困擾的絕對是防疫旅館業者。北市副市長黃珊珊昨(11日)晚也在臉書表示，與中央召開春節期間入境者管制方案會議，因應國人大量回國過年，防疫旅館不足的問題，中央提出三個方案，「讓我有點傻眼」。

根據衛福部公告資訊顯示，今年為因應國人返鄉檢疫場所之龐大需求，檢疫措施有三方案，第一，入住防疫旅宿完成檢疫期14天及接續自主健康管理7天；第二，10天入住防疫旅宿+4天在家居家檢疫+7天自主健康管理；第三，7天自費入住集中檢疫所或防疫旅宿+7天在家居家檢疫(以1人1戶為原則)+7天自主健康管理，但此方案的民眾，入境時須完成2劑COVID-19疫苗接種且滿14天。

黃珊珊直言，本來今年開始，中央規定入境者都需入住防疫旅館，所以管理非常集中，解除隔離以前，市府會派防疫巴士到各家旅館進行採檢，所以住在防疫旅館只需要到樓下上車採檢，非常方便，集中採檢，集中管理，省時省力，但是如果採取方案2或3，回家後解隔前，市政府要派防疫計程車送回家，回家後兩天就要再出門採檢一次，又要再派一次防疫計程車，比現在的14天都在防疫旅館整整多出三次的運輸，不但風險增加，而且醫院採檢與防疫計程車的量能都是會個大考驗。

黃珊珊認為，防疫快要兩年，春節旅運人數增加早可預期，與去年狀況已不相同，因為去年沒有疫苗，今年全球都拚命在打疫苗，為的就是儘早回復正常生活與國際往來，不然打疫苗有何意義？台灣第一劑疫苗覆蓋率已經七成多，第二劑也近四成，現在疫苗多到要開始鼓勵大家來打，甚至隨到隨打，增加疫苗覆蓋率，對於邊境管制更應該滾動式修正。

最後，黃珊珊更說，防疫作為弄得如此複雜，光是三種選項，同仁要盯著每一個入境者，計算他的採檢時間，是14天？10+4天？7+7天？想起來就頭皮發麻，防疫旅館現在訂房已經大亂，希望中央的政策不應該讓基層累壞，又毫無效益。