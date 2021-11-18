陳怡珍質疑台南市防疫能量不足。（台南市議會提供／程炳璋台南傳真）

台南市防疫計程車遭批只有8輛，嚴重不足。（台南市交通局提供／程炳璋台南傳真）

台灣新冠肺炎疫情趨緩，各項防疫措施鬆綁，邊境防疫仍維持入境檢疫規定，台南市防疫旅館與計程車數量為6都最少，有民眾急著搶訂春節返鄉的防疫旅館，抱怨無法提早定案，台南市議員陳怡珍與呂維胤18日質疑台南市政府提供的防疫量能不足，台南市觀旅局與交通局承諾檢討。

陳怡珍18日提出，明年春節腳步接近，因應疫情隔離政策，海外的鄉親想提早確定返鄉的防疫旅館預定，以便可以預訂機票，不料得到的回答卻是「返台前7天」才會由專員聯絡，抱怨住的地方遲無定案，牽連不知道是否要訂機票返台。

陳怡珍表示，台南市防疫旅館名單共有40防疫旅館共1000多個房間，數量在6都中敬陪末座，明年1月分入住率已達100％，顯示旅館僧多粥少，數量不符大眾需求，質疑台南市防疫量能不足，盼市府加強媒合旅宿業者加入防疫行列。

陳怡珍進一步提出數據指出，桃園市、新竹縣跟高雄市政府另外針對防疫旅館員工，每人每月給予3000元獎勵金，台南卻只有維持中央補助1000元給業者，誘因不足，招募不到足夠的房間數。

台南市長黃偉哲表示，將朝招募防疫旅館與設置集中檢疫所，雙管齊下增加防疫旅館的供應量。台南市觀旅局長郭貞慧補充，部份飯店業者將陸續加入防疫行列。

台南市防疫計程車僅8輛，仍是6都最少，呂維胤批評實在少的誇張，難應付春節返鄉潮，台南市交通局回應，將預估提升防疫計程車數量至60輛，月底即向中央提報擴增計畫及經費補助，未來找到計程車之後，還需要經過衛生局訓練。