台南市教育局與成功大學合作首創開發「校園登革熱預警系統」。(曹婷婷攝)

以往登革熱防疫是緊追在病媒蚊後面，找到了趕快清除，台南市教育局與成功大學電機系合作，開發「校園登革熱預警系統」，透過AI運算預估校園登革熱曝險度後，即可通知學校清除孳生源，發揮防疫效果，避免登革熱疫情發生。

這套「校園登革熱預警系統」，將預警訊息結合校園防疫課程，教導學生重視校園環境清除孳生源，今天在延平國中發表。教育局指出，「校園登革熱預警系統」根據登革熱防治中心建置的「誘卵桶監測系統」，透過離學校最近的10個誘卵桶監測數據、累積雨量及平均溫度等資料，預估下周學校登革熱曝險度，再透過學校跑馬燈，提醒學校師生與社區民眾加強巡檢和清除孳生源。

台南市長黃偉哲強調，登革熱防疫疏忽不得，2015年台南爆發登革熱大流行，死了100多人，2019年被推估是登革熱高峰年，經市府、民間齊心努力，僅2、30人感染，沒有擴大，更連續2年沒有登革熱本土病例發生。

但他也說，登革熱防治不容輕忽，今年5月底前幾乎沒雨，但登革熱病媒蚊的幼卵指數仍上升，可見積水容器是病媒蚊孳生的因素，唯一方法就是清除孳生源。他說，學校是公共區域，有些陰暗處不易監測，利用這套預警系統，將可大幅降低校園發生登革熱的風險。

成大電機工程學系副教授解巽評表示，此一預警系統能考量氣象資訊、人口結構、道路結構、誘卵桶監測、地理特性等異質性城市資訊，結合時下最先進的AI運算與深度學習模型，運算並預測出每間學校未來1周校園登革熱曝險程度，提供預警功能，可即早且即時掌握區域狀況預測班蚊好發地點，避免疫情發生。