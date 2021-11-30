聯發科（2454）第四屆「智在家鄉」數位社會創新競賽獲獎名單30日揭曉，由「跨時空災害防衛隊」獲得百萬首獎，團隊以新北市烏來區為計畫區域，整合雷達衛星對地觀測系統、IoT環境感測器及災害觀測APP，並結合在地原住民長期累積的傳統災害經驗與知識，進行災害潛勢評估，評審團認為該作品深具創新性及社會影響力，且已落地執行，充分體現智在家鄉的核心意旨，特此頒予首獎肯定。

公私部門合作創新災害資訊整合平台讓居民與政府共同守護家鄉首獎「跨時空災害防衛隊」發現政府與部落之間對於坡地災害資訊與知識存在雙向落差，公部門雖於重點潛在規模崩塌地或土石流潛勢溪流建置相關監測設備，但資源有限，觀測變異資訊通常難以獲知，且多未揭露於原鄉住民，家鄉居民常因資訊不足、無法即時得知災害情況而造成生命財產損失。

因此團隊希望透過整合雷達衛星對地觀測系統、IoT環境感測器及災害觀測APP，並結合原住民長期的在地生活知識，協助政府蒐集烏來地表變化資訊，打造災害資訊整合平台，進行災害潛勢評估。團隊期望透過此平台，讓民眾及政府提早察覺家鄉邊坡或土砂災害前兆，防患未然。

「災害觀測即時通報APP」用科技讓家鄉的每一個人都可成為災害預防的幫手當地住民發現災害徵兆時，可以利用團隊開發APP內的AR擴增實境功能拍照上傳影像與位置，即時提供給政府單位及居住民眾，達到預警功能， 讓每一個人都可以為家鄉出一份力。

評審團認為「跨時空災害防衛隊」深入洞察家鄉在地需求與問題，運用科技與自身專業設計可行性高的解決方案，未來發展性高。團隊目前正積極完善災害資訊平台，期望未來可以提升部落抗災能力、落實科技防災教育並保護家鄉民眾的生命財產安全。