洪姓老翁迷失街頭，在太平警分局員警發現後，耐心勸導、協助下，洪姓老翁順利返回住家。（台中太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

家住太平區1位90歲的獨居洪姓老翁，子女婚後都在外地工作，老翁因年邁疑有失智現象，日前竟拿著護照喃喃自語欲前往公車站聲稱要搭飛機出國，結果晚間迷失在中興路沿線，所幸太平派出所員警巡邏發現，老翁激動的稱「自己老了，想要搭飛機回大陸家鄉…」，在員警的安撫下老翁終於情緒緩和下來，最後員警透過老翁護照資料順利聯繫上其子女，並貼心護送返家。

太平警分局太平派出所巡佐蔡新民、警員謝育澤日前晚間7點多巡邏途經中興路沿線，眼尖的兩人發現有位老翁在路旁徘徊，隨即上前詢問，得知老翁迷路了，因老翁情緒相當不穩，頻向警方表示：「自己戰後已來台落地生根數十年了，現在子女都在外工作，自己身體愈來愈差，好想搭飛機回大陸家鄉看看。」

惟老翁疑有輕微失智現象且情緒不穩，對於警方的提問，有時卻無法應對，員警耐心安撫其情緒且陪他話家常，並透過老翁手持護照上的資料查詢，最後終於聯繫上其子女，順利護送返家。

老翁返家時好心的鄰居也前來查看，表示會跟其子女告知，最後警方也透過電話跟正在趕返父親家的兒子聯繫，並告知老翁剛剛發生的經歷，希望家屬能多關心老翁的生活起居，或在其身上明顯處留下聯繫資料，避免類似情形發生。