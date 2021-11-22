失智老婦走失，夫妻相聚真情流露！台中市警第三分局合作派出所警員日前獲報，東區86歲簡姓老婦人自家中走失，熱心民眾說，老婦獨站分隔島上、不知所措，相當危險，警方趕抵查其身分，並駕車護送返家，發現1名老翁站在巷口不停張望找尋，見妻子出現，2人重逢緊擁，畫面令人動容。

警方指出，接獲民眾報案稱東區精武路有迷失老婦人需要協助，員警隨即前往，發現簡姓老婦身上雖未攜帶證件，但幸好說得出自己的姓名，經警方查證身分，發現簡婦住家距離迷失地點約有1公里，隨即駕駛巡邏車護送簡婦返家。

警方表示，當警車抵達簡婦住家巷口時，員警下車陪同簡婦步行欲走入巷內，就看到有一名老先生很焦急地在巷口不停張望，員警上前詢問才知道老翁是簡婦的丈夫。

老翁見簡婦身影出現，立即上前緊緊握住她的手，愛憐之情溢於言表，暖心畫面美得動人，簡婦丈夫說，妻子有時會有失智情形，他都會特別留意，當天妻子出門太久，很擔心她忘記回家的路，幸好警方協助，讓妻子能夠平安返家。

警方提醒，民眾家中若有經常或可能會走失之長輩或家屬，可為其配戴防走失手環，以利家屬走失時，讓警方能快速掌握其身分，迅速協助返家。另籲請民眾，若在街頭發現需要協助的長輩，也請不吝伸出援手，留住迷失長輩並通知警方協助。