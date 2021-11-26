台東縣海端鄉栗松溫泉25日發生死亡事故， 70多歲男性與家人至海端鄉栗送溫泉泡野溪溫泉，於返程途中突然昏迷且無呼吸心跳。（台東縣消防局提供／蔡旻妤台東傳真）

高雄李姓男子25日偕妻子、5名友人到台東海端鄉栗松溫泉遊玩、泡野溪溫泉，回程途中不明原因突倒地休克，友人緊急對他實施CPR，警消獲報後也立即趕往救援，但李男仍不幸身亡。警消合力將李男遺體運送下山，詳細死因有待後續檢察官相驗釐清。

台東縣消防局接獲案件後立即派遣利稻分隊救護車及救護人員2名前往，並立即集結救助人員進行救援任務，由簡肇甫分隊長率領地面救援隊人員（警消6人、義消1人）自海端分隊出發前往。

消防局利稻分隊救護人員於25日下午15時40分抵達現場後，評估該男子已無意識無呼吸無脈搏，立即於現場進行急救，經搶救2小時後仍急救無效並告知家屬患者已呈現屍僵明顯死亡，救助人員於下午17時35分抵達現場開始協助搬運，並於晚間19時50分搬至入山口，後續交由警方及葬儀社處理完成本次救援任務。

據了解，栗松溫泉位於南橫公路摩天路段，過去被譽為最美麗的野溪溫泉，不過因必須從南橫公路直接下切超過100公尺深的山谷，回程是陡峭的山路，有些路段必須拉繩攀爬，要有相當的體力才能挑戰。

台東縣消防局提醒民眾，登山活動充滿不確定因素，請於登山前評估自身狀況，備齊登山所需裝備，以免憾事發生。