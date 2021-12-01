台中市一名林姓老翁外出倒垃圾後未歸，家屬第一時間已至警所報案，員警循線找到林男竟從烏日家中徒步至5公里遠的南屯，已2天未進食，在里長及員警提供麵包及飲用水下，慢慢恢復體力，家屬感激又無奈直說不好意思，雖然林男狀況造成不小困擾，所幸最後在大家幫助下化險為夷平安歸來。

日前台中市政府警察局第四分局南屯派出所巡佐張木森、警員王翊馨接獲鎮平里廖秀麗里長來電，稱一名男子於鎮和巷周邊徘徊多日，擔心氣溫驟降男子安危，希冀員警協助處理。員警立即馳赴現場，

見男子僅著單薄衣物，身上亦無攜帶任何證件，面對員警的詢問表示自己是來倒垃圾，對於家裡地址、電話均答非所問。面對此情境，經素有協尋高手之稱的張員檢視，發現男子手腕上配戴愛心手環，透過上面的編號，順利聯繫上家屬，這才讓失蹤兩天的男子順利返家，結束一場驚魂記。

林姓男子家屬向員警表示，林男曾被通報失蹤人口達6次之多，也因為如此，家屬聽從員警建議向社會局申請愛心手環，這次林男外出倒垃圾後未歸，家屬第一時間已至警所報案，未料再次接到員警的來電，得知林男竟從烏日家中徒步至5公里遠的南屯，所幸最後在大家幫助下平安返家。

南屯派出所所長江松泳表示，家有高齡長者或失智患者，外出時盡量由家人陪伴，並請記得隨身配戴名牌等足資證明身分之聯繫方式，多一份關心注意，有效降低走失風險。