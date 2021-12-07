前立委顏寬恒家族在南屯區兒童遊戲場的公保地上興建招待所，被民進黨立委林楚茵踢爆是違建。經台中市政府都發局現場勘查證實違建面積約150坪，都發局已開出違章建築認定通知書；上週圍牆四周已拉起封鎖線，大門圍牆並噴上「拆」字，今天上午正式開始拆除。市長盧秀燕說，違章依法限期內，由當事人要自行拆除復原，當事人今天已進行拆除。

台中市南屯區楓樹段817地號，都市計畫中兒童遊戲場用地（公共設施保留地），前立委顏寬恒家族興建招待所引發爭議，因涉及違建延燒多日；台中市政府都發局上週派人進入勘查實地比對，確認合法建築物兩側有增建、臨近大同九街有加蓋一間小建物共3處違建。

市府指出，經都發局比對後發現，建物原申請使用執照僅200平方公尺（約60坪），但現場建物總面積卻有700平方公尺確認違建500平方公尺（約150坪），是合法建物的2倍半；市府要求限期14日內自行拆除，逾期未拆將依違建排序拆除，都發局上週已開出違章建築認定通知書。

市議員陳文政今天市政總質詢時，詢問市長盧秀燕針對南屯違建的看法？盧秀燕強調，違章依法限期內由當事人自行拆除復原，當事人今天已進行拆除，後續將再進行了解。