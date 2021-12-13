日本首相岸田文雄11日搬進閒置約9年無人居住的首相公邸，度過第一個週末後，今天被問到有沒有看到謠傳的「幽靈」，他幽默以對說，「沒有，目前還沒有看到」。

根據官邸官網指出，官邸與公邸鄰接、位於同一塊用地上，簡單來說，官邸是首相的辦公場所，公邸則是首相住處。

岸田是繼前民主黨政府首相野田佳彥從2012年12月卸任以來，再度有首相入住公邸。

岸田今年10月4日上任首相以來，一直住在離官邸約5分鐘車程的眾議院赤坂議員宿舍；不過，最近為了專心致力公務，決定搬進公邸居住，並在11日與擔任自己秘書的大兒子一同入住。

日本TBS電視台報導，岸田今天上午被問到在公邸度過第一個週末的感想時說，託大家的福，感覺昨天也能舒服地好好睡覺；國會預算委員會今天開始進行審議，會以全新心情努力以赴。

目前的首相公邸是由過去的首相官邸翻修，由於官邸年代曾發生首相遭射殺等事件，讓外界謠傳公邸內鬧鬼。記者今天提問「首相有看到幽靈嗎」？岸田幽默回答說：「沒有，目前還沒有看到」。

日本政府過去面對議員書面質詢「幽靈」謠傳是否為真，曾在2013年內閣會議上以書面答覆，對謠傳「並不知情」。

首相公邸建於1929年，原本作為官邸使用，自2005年開始作為公邸，歷任首相只有安倍晉三（第2次擔任首相時）及菅義偉未入住，包括小泉純一郎、安倍晉三（第1次擔任首相時）、福田康夫、麻生太郎、鳩山由紀夫、菅直人及野田佳彥，都在任內入住公邸。