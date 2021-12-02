為讓客人在正統日式溫泉飯店裡，體驗充滿日式氛圍的新年，日勝生加賀屋自12月31日至2022年1月2日，準備豐富活動和表演，讓到飯店跨年的客人品嚐美味會席料理、享受白磺溫泉、參與日式新年活動，來場道地日式溫泉之旅，留下難忘回憶。

日勝生加賀屋舉辦「虎躍新春」跨年系列活動，透過熱鬧的活動陪客人接新的一年。走進館內錚錚琴音流入耳中，專業日本箏表演者以音樂引領貴賓感受大和文化的音樂饗宴。辦完入住手續後，歡迎到六樓甘露廳參與「新春茶道表演」，每日下午3點半和4點15分共二場次，由服務人員講解茶道禮儀，品嚐和菓子與現打抹茶，體驗日本獨有茶道文化。下午4點20分則有「開運祈福 好運熊手DIY」活動，房客酌收材料費房客180元/位，外客400元/位。「熊手」是早期用來掃除集中枯葉的農具竹耙，因其功能與外形被賦予收集財運和幸運的新意，滿心虔誠祈福來製作，寓意抓住幸福、耙進好運。

日本新年在陽曆的1月1日，又稱正月，是一年當中最重要的節日，新年搗麻糬(年糕)是準備過新年時的傳統習俗，搗麻糬需兩人以上合作，一人使用木杵搥打臼中的糯米糰，另一人則是要將手沾濕，翻動糯米糰。今年日勝生加賀屋也準備了「新春搗麻糬」活動，12月31日下午五點歡迎到一樓近距離觀賞表演，有機會品嚐現場親手搗的麻糬，參與體驗日式新年習俗，祝賀新的一年開始。

晚餐後稍做休息，到六樓日式庭園金娘苑欣賞「劍玉表演」，劍玉是盛行於日本的傳統民間遊戲，講求耐心和韌性，在日本有劍玉段位考試。12月31日和1月1日兩天晚上，日勝生加賀屋邀請全台最年輕通過七段位的「劍玉師」-小螺絲到場，讓貴賓欣賞精采的劍玉表演。

日勝生加賀屋二樓夕月酒吧12月31日和1月1日兩天晚上安排爵士樂現場表演，在歡快的音樂氣氛中享用美酒。只要跨年夜當晚在夕月酒吧消費，23:30-00:00可兌換「汽泡酒」1杯，和心愛的人一起舉杯迎向2022年，享受獨一無二的歡樂時光。

除了精彩的跨年活動，跨年和農曆春節期間館內佈置亦結合中、日式元素，可看見以紅色為主調的燈籠、天燈貫穿館內，旅客一進入大廳可立即感受滿滿新年氛圍。在12月30日下午有「新年天燈點燈儀式」，今年受疫情影響，天燈有著祈福的含意，祝福新的一年一切平安。日勝生加賀屋亦推出「2022年農曆春節住房專案(含早晚餐)」，2022年1月29日至2022年2月6日期間入住園景和洋標準房，專案價25500元＋10％。

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