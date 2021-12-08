精密齒輪大廠鈞興-KY因電動工具、園林工具等主要客戶備貨力道強勁而受益，前三季EPS攀升至7.19元，勝過去年度EPS為6元，創史上新高；前十月合併營收23.33億元，年成長48.69％，不單超越去年度營收20.65億元，也締造營收史上新高。今（8）日下午將參加永豐金證券主辦法說會，說明未來營運展望。

鈞興指出，鈞興因應中美貿易戰及產業鏈重組，配合客戶需求，在越南投資設新廠，準備開始試產。目前接獲主要客戶新業務轉單，同時也積極擴大工業機器人、諧波減速器產品業務動能，鈞興大陸珠海廠完成擴增諧波減速器產能，計畫第四季逐步投產，也將持續投入工業機器人、電動助力車市場應用產品開發，在新產品、新產線陸續到位，推升鈞興未來營運增長的動能。

鈞興表示，第四季雖進入淡季，但電動工具、園林工具等主要客戶訂單需求仍在，持續推展工業機器人及電動助力車市場業務，鈞興對第四季營運，維持審慎樂觀看法。