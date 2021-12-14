康舒（6282）在法說會中表示，第四季在工業用電源出貨回穩下，營收有機會與第三季差不多，毛利率則挑戰比第三季好，明年在貢獻營收近九成的電源產品中如筆電、手機出貨成長，工業用電源也恢復動能，營收可望挑戰雙位數增加，另外，董事會通過發行國內第一次無擔保轉換公司債、上限為50億元，是康舒十多年來首度於資本市場募集資金。

康舒上半年飽受缺料影響，工業用電源出貨量大減，康舒表示，第三季料況稍好、出貨量增加，加上康舒也在第三季向客戶反應材料成本上升，單季EPS為0.48元，直逼上半年EPS 0.5元，

康舒表示，今年以來訂單都不是問題，在缺料問題稍微緩解後，第四季高毛利的工業用電源出貨量將繼續成長，並帶動第四季營收可望與第三季差不多，毛利率則有機會優於第三季，面對明年，康舒表示從明年開始的未來三年都是康舒蛻變期，明年營收將以達成雙位數成長為目標，若材料供應能穩定，毛利率也有機會比今年好。

康舒三項主要產品線電源、車載電子、綠能中，電源的營收貢獻度還是高達近9成，車載由於今年底、明年初才開始出貨，目前營收貢獻度約1％，包括太陽能電廠、燃料電池、台電智慧電表產品在內的綠能，營收占比則約2～3％。

康舒表示，明年電源營收占比仍是最高，其中工業用電源在料況穩定後，明年出貨量可望恢復成長動能，以往康舒在PC相關電源著重在桌上型電腦用電源，筆電電源做得不多，不過康舒已經決定加強筆電電源，明年可以出貨將能比今年增加，開始看見成效，希望趕上同業的規模，不過康舒對低軌道衛星通訊家用接收端電源營運相對不明，僅表示今年不如預期，明年看法未多加著墨。

至於車電、綠能方面，康舒表示，車載充電器目前處於特定車種少量送樣及出貨，如果明年全車系導入，明年出貨量便有機會大幅增加，充電樁也是康舒布局的重點，並與集團公司整合資源開發北美及歐洲市場，在燃料電池發電系統相關電源部分，康舒表示，今年目標可以達成，明年客戶加強在亞洲的發展，預估業績可持續增加。