士電(1503)今天在證交所舉行法說會，展望2022年，公司經營階層認為，重電、電裝品、自動化等事業群目標持續成長，對於公司整體營收、獲利成長相當樂觀，目標較今年成長兩位數。

士電今年前三季營收208.26億元，年增13％，稅後淨利14.88億元，年增7.6％，每股盈餘2.86元。營收來看，電力配電部門營收占比約55％、車輛零件占比22％、自動化設備及零件占比約20％。今年受到美元匯率貶值、原物料價格上漲及海運費用增加，但因應得宜下，營業利益沒有受到太大影響。

今年重電事業方面，過去重電事業以變壓器、配電盤等器材為主，受惠於近年來台商回流，高科技商建廠需求擴大，帶動器材銷售增加。另外，重電事業群積極轉型，投入太陽能、風力發電及儲能統包工程，另外，也取得交通軌道工程統包案，完成南迴鐵路電氣化工程，並且與同業合作第三航站工程案，也帶動產品的出貨，預估明年海外市場和明年相關事業群業績持續成長。

在機車電裝品上，士電在客戶三陽與光陽兩輪油車電裝品市占率高，明年可望維持高市占率。在汽車電裝品部分，今年疫情關係，客戶電子材料缺料影響，客戶有進行車型調整，國內汽車廠銷售數字與內部預期接近，士電一方面在既有產品市占率增加，一方面也爭取新產品導入。但畢竟台灣市場小，還是以海外為主，大陸可持續微幅成長，士電大陸獨資廠配合日系合作伙伴，切入日系伙伴全球供應鏈。

電動車相關產品布局上，士電國內10KW以下小功率電動機車動力系統開發齊全，且供應越南市場，並與日本、歐洲、美國部分客戶合作開發。開發中的20KW～80KW中功率主要針對重型機車、非道路用車及三輪電動物流車動力系統，預估明年六月、七月完成；大功率130KW電機產品與工研院技轉合作，明年3月進入底測試，布局四輪電動商用車所用。

士電開發的充電樁在台灣和日本都有供貨，並與台灣車廠和各縣市政府合作推廣，已進入場勘階段，士電相關生產線也進行擴大計畫。