美國記憶體晶片製造商美光科技(Micron Technology Inc.)展望優於預期，盤後股價大漲逾6%，激勵台記憶體股跟漲，南亞科(2408)跳空開高，漲幅逾2%，華邦電(2344)、旺宏(2337)亦開高走高。

美光公布最新財報，市場預期業績成長，外資提前壓寶南亞科，連續五日共買超6158張，外資也在本周一反手買超華邦電2772張。南亞科今帶量上攻，帶動華邦電走揚。

美光於美國股市週一(12月20日)盤後公佈2022會計年度第1季(截至2021年12月2日為止)財報：營收年增33.3%、季減7%至76.87億美元，非一般公認會計原則(Non-GAAP)每股稀釋盈餘年增177%、季減10.7%至2.16美元，略優於預期。

美光預估2022會計年度第2季營收、Non-GAAP每股稀釋盈餘分別為75億美元(加減2億美元)、1.95美元(加減0.1美元)，優於分析師預期。

美光執行長(CEO)Sanjay Mehrotra週一在財報電話會議表示，記憶體與儲存需求相當廣泛，美光預期這種趨勢將在未來幾年持續，主要得歸功於人工智慧(AI)、5G和電動車(EV) 等應用情境。此外，元宇宙(metaverse)大量使用記憶體與儲存、將為美光提供更多機會。在5G、AI以及EV應用等強勁長線趨勢帶動下，美光可望在2022會計年度繳出破紀錄的營收與強勁的獲利數字。

美光(MU.US)週一下跌1.17%、收82.03美元，盤後大漲6.13%至87.06美元。