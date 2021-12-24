台北股市今(24)日盤中衝上18039.85點，刷新歷史新高紀錄後，漲幅收斂，終場收在17961.64點，上漲14.98點，成交值2425億元，三大法人合計買超89.82億元，外資、投信同買超的有金像電、元大台灣50(0050)，同步賣超的也有2檔，是航空雙雄華航、長榮航，不過，內外資看法也並非一致，例如外資買超第1名的聯電，則在投信賣超之列，呈現土洋對做。

由於外資展開耶誕假期，台股量能不足，上攻力道有限，雖然早盤刷新台股歷史紀錄，但萬八也僅路過，在電子股漲幅收斂，以及航運股拉回下，萬八關卡得而復失。

觀察三大法人資金動向，外資連續4個交易日買超，今再買超86.02億元，自營商也買超9.42億元，投信更是終止連8買，今轉為賣超5.62億元。

外資今買超第1名的個股為聯電，共買超1萬9004張，不過，聯電同時也在投信賣超前10大個股名單中，排名第9，共賣超642張；外資買超第2名為電源大廠康舒，買超1萬4257張，買超第3名為華邦電，買超1萬2984張。

外資買超第4至第10名依序為中信中國高股息(00882)、金像電、元大台灣50(0050)、國泰台灣5G+(00881)、華紙、台亞以及元大滬深300正2(00637L)；其中，同樣在投信買超前10名個股的有金像電與元大台灣50(0050)。

至於外資賣超前10名個股則為華航、金寶、長榮航、宏達電、華泰、新光金、強茂、開發金、建漢以及富邦特選高股息30(00900)，其中，華航、長榮航2檔也同樣在投信賣超前10名個股之列。